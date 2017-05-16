Praia na Serra tem esgoto jogado na areia e nenhuma sinalização

O esgoto deságua direto no mar próximo à Curva da Baleia Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

Em meio às denúncias de esgoto irregular caindo na Baía de Vitória, um córrego da Serra continua chamando a atenção da população e de turistas pelo despejo de esgoto que vai parar no mar. A situação do Córrego Laripe já foi mostrada diversas vezes, mas até então nada foi feito e 1.200 residências continuam na irregularidade em Feu Rosa e Vila Nova de Colares, segundo a Cesan.

Your browser does not support the audio element. Praia na Serra tem esgoto jogado na areia e nenhuma indicação para banhistas

O córrego deságua próximo à chamada Curva da Baleia, na região de Jacaraípe. A água ainda continua muito escura. O esgoto quase 'in natura' deságua diretamente na areia.

Carlos Alexandre afirma que os avisos de "impróprio para banho" foram retirados Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

Quem chega não entende que o ponto é impróprio para banho, já que não há placas, mas o mau cheiro é perceptível. Segundo moradores, os avisos foram arrancados.

O chefe de finanças Carlos Alexandre Paletta, de 53 anos, mora bem próximo de onde o córrego deságua e relata que os moradores já reivindicaram várias vezes alguma ação, mas até agora nada foi feito. “Fico triste porque como o Estado quer ser um polo turístico se quando algum turista vem para uma praia não pode tomar banho nela porque está poluída?”, questiona.

O aposentado Luiz Alberto Traspadini, de 67 anos, também está há anos aguardando uma solução. Ele explica que em 2006 tinha uma proposta de canalizar o esgoto, mas ficou só na promessa.

Luiz Alberto próximo ao córrego: "Um descaso" Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

“O governo disse que faria uma adutora canalizando o esgoto de Feu Rosa e Vila Nova de Colares. Resultado: o esgoto vem todo para cá”, explica.

Em contato com a reportagem, a Prefeitura da Serra disse que a demanda é de responsabilidade da Cesan. Responsável pelo tratamento do esgoto, a companhia informou que os bairros que o córrego Laripe corta conta com cobertura de 76,4% de cobertura de esgoto, mas cerca de 20% das residências ainda não se ligaram à rede. Todo o esgoto acaba indo para o córrego, que deságua no mar.