Praia do Morro lotada de turistas Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

Um "formigueiro" de gente, cadeiras e barracas. A Praia do Morro, em Guarapari, ficou lotada na última sexta-feira (29) de 2017. Faltou espaço nas areias da praia mais movimentada da "Cidade Saúde".

Para a virada do ano, a Prefeitura de Guarapari espera que até um milhão de pessoas aprecie o show pirotécnico, que deve durar 15 minutos. O turista que foi para a cidade na manhã desta sexta pela Rodovia do Sol, pela BR 101 ou pela 262, enfrentou um fluxo intenso de carros.

Your browser does not support the audio element. Praia do Morro em Guarapari fica lotada nesta última sexta de 2017

Entre os turistas, os mineiros, como sempre, são maioria na Praia do Morro. A psicóloga Carla Almeida saiu de Nova Serrana, Minas Gerais, a pelo menos 450 quilômetros de Guarapari. Mas ela não se arrepende de ter enfrentado 16 horas de ônibus para chegar ao litoral capixaba.

"Eu gosto daqui. Gosto de praia movimentada, que tem atração, shows, muitos turistas. Gosto de lugar assim. Tinha essa opção e eu escolhi", comenta.

A psicóloga Carla Almeida e a pedagoga Giovana dos Santos gostam da Praia do Morro Crédito: Caíque Verli | CBN

Outra turista que veio de longe foi a pedagoga Giovana dos Santos, que virou amiga de Carla na viagem. Ela não viajava para Guarapari havia mais de 10 anos. Também mineira, de Divinópolis, a pedagoga gostou de encontrar a praia lotada e também do acolhimento do capixaba.

"A água é mais quente. Tudo mais próximo, o pessoal muito acolhedor. Gostei bastante daqui. Estou adorando (a praia lotada). Quanto mais gente, melhor ainda", acrescenta.

A praia estava tão cheia que os vendedores ambulantes estavam com dificuldade para circular na areia. Mas, apesar do grande movimento, as vendas não estavam tão boas assim, como conta a ambulante Eronete Borges. "Tem muita gente, mas o movimento ainda está fraco. Ainda está meio devagar devido à crise, né. O povo deve estar sem dinheiro mesmo. Devem comer em casa".