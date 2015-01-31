Praia do Canto tem mais 581 vagas de estacionamento rotativo

A Praia do Canto ganhou mais 581 vagas de estacionamento rotativo. Neste sábado (31), mais seis ruas do bairro passaram a oferecer a modalidade de estacionamento através do parquímetro. Quem tem o costume de estacionar com frequência na Praia do Canto aprovou a implantação do rotativo na região.
Praia do Canto tem 581 vagas de estacionamento rotativo
Com o funcionamento dos parquímetros nas ruas Eurico de Aguiar, José Teixeira, Eugênio Netto, João da Cruz, Desembargador Sampaio e Madeira de Freitas a Praia do Canto passou a ter 1.849 vagas de estacionamento rotativo.
O empresário Antonio Lorenzon, morador da Praia do Canto, aprovou o novo sistema de estacionamento no bairro. Ele contou que após a implantação dos parquímetros, até o trânsito na região ficou melhor. “Ficou melhor, trouxe mais tranquilidade, menos movimento, congestionamento. O trânsito está fluindo muito melhor. Melhorou muito depois da implantação do estacionamento rotativo”, contou à Rádio CBN.
O motorista Emerson Ribeiro acredita que a implantação do sistema rotativo vai inibir a atuação dos flanelinhas, que cobram caro por uma vaga. Ele falou que o preço do rotativo, que varia entre R$ 1 e R$ 3, cabe no bolso dos usuários. “Em muitos lugares tem gente pedindo R$ 6 e até R$ 10 pela vaga, então, dificulta muito. Acho que R$ 3 é um preço justo, desde que tenha a fiscalização”, afirmou.
A partir da próxima semana, o bairro Santa Lúcia também vai ter vias com o sistema rotativo. Serão 350 vagas distribuídas nas Ruas Fortunato Ramos, Eurico de Aguiar, José Teixeira e Aleixo Netto.
No Centro, de acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), José Eduardo Oliveira, quase todas as vias já foram sinalizadas para receber o rotativo. A previsão, é que até o final de fevereiro todas as 800 vagas do rotativo já estejam funcionando.A prefeitura de Vitória já estuda a possibilidade de implementar o pagamento de estacionamento por meio do parquímetro em outros bairros da Capital, segundo o secretário.“O contrato prevê a implantação de até mais três mil vagas. Após a implantação das 2.999 vagas, vamos começar a cadastrar novos locais, discutir com a população e avaliar a viabilidade”, contou.O estacionamento rotativo funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 14 horas, aos sábados. O usuário pode efetuar o pagamento no parquímetro com moedas ou cartões pré-pagos e recarregáveis disponíveis com as monitoras dos parquímetros. Os valores variam de R$ 1 a R$ 3, de acordo com o tempo em que o motorista pretende permanecer na vaga, que pode variar de 30 minutos a 3 horas, tempo máximo permitido parado na mesma vaga.