Praia do Canto tem mais 581 vagas de estacionamento rotativo

A Praia do Canto ganhou mais 581 vagas de estacionamento rotativo. Neste sábado (31), mais seis ruas do bairro passaram a oferecer a modalidade de estacionamento através do parquímetro. Quem tem o costume de estacionar com frequência na Praia do Canto aprovou a implantação do rotativo na região.

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Com o funcionamento dos parquímetros nas ruas Eurico de Aguiar, José Teixeira, Eugênio Netto, João da Cruz, Desembargador Sampaio e Madeira de Freitas a Praia do Canto passou a ter 1.849 vagas de estacionamento rotativo.

O empresário Antonio Lorenzon, morador da Praia do Canto, aprovou o novo sistema de estacionamento no bairro. Ele contou que após a implantação dos parquímetros, até o trânsito na região ficou melhor. “Ficou melhor, trouxe mais tranquilidade, menos movimento, congestionamento. O trânsito está fluindo muito melhor. Melhorou muito depois da implantação do estacionamento rotativo”, contou à Rádio CBN.

O motorista Emerson Ribeiro acredita que a implantação do sistema rotativo vai inibir a atuação dos flanelinhas, que cobram caro por uma vaga. Ele falou que o preço do rotativo, que varia entre R$ 1 e R$ 3, cabe no bolso dos usuários. “Em muitos lugares tem gente pedindo R$ 6 e até R$ 10 pela vaga, então, dificulta muito. Acho que R$ 3 é um preço justo, desde que tenha a fiscalização”, afirmou.

A partir da próxima semana, o bairro Santa Lúcia também vai ter vias com o sistema rotativo. Serão 350 vagas distribuídas nas Ruas Fortunato Ramos, Eurico de Aguiar, José Teixeira e Aleixo Netto.