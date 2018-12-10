Praia do Barrão é uma das mais perigosas de Vila Velha

Pedras, ondas fortes e mudanças de correntes marítimas tornam a praia da Barra do Jucu uma das mais perigosas de Vila Velha, de acordo com o serviço de Salvamar do município Crédito: Reprodução

A Praia do Barrão, como é chamada a praia da Barra do Jucu, é uma das mais perigosas de Vila Velha. A informação é da coordenadora do serviço de Salvamar do município, Arlene Dutra. Por causa das pedras, ondas fortes e mudanças de correntes marítimas, os banhistas precisam redobrar a atenção para evitar afogamentos.

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Segundo Arlene, a orientação é que os frequentadores do local sempre procurem os guarda-vidas para saber como está a situação do mar antes de entrar nele. “A orientação é chegar no posto dos guarda-vidas e pedir orientação. Eles são moradores da região e são conhecedores da Praia do Barrão”, disse.

No último sábado (08), quando os amigos Geanderson Custódio, 9 anos, e Dhanyel Brandão dos Santos, 12 anos, desapareceram no mar da Barra do Jucu , os guarda-vidas já tinham encerrado o expediente, que vai até às 18h.

Segundo a coordenadora do Salvamar, o guarda-vida que orientou os meninos a não entrarem no mar foi o mesmo que ajudou a resgatar o corpo de Dhanyel. Ela destacou que ele está muito abalado com essa situação.

“Ele está passando mal. O mesmo que fez a prevenção, hoje retirou o corpo desse jovem da água. Ele está se sentindo muito mal e eu o dispensei para ir para casa”, contou.

Em entrevista à Radio CBN Vitória, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner, salientou que em qualquer praia, a orientação é sempre ficar perto dos guarda-vidas. “A ausência de guarda-vidas significa que você não vai ter o socorro na hora que você precisar”, disse.