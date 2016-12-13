Praia de Camburi terá espaço para mais de 470 tendas no Réveillon

Quem vai passar o Réveillon 2017 na praia de Camburi, que concentra o maior número de pessoas na virada de ano em Vitória, poderá garantir um dos 471 espaços para tendas na areia para conferir a festa com mais conforto. O cadastro vai até o dia 22.

As inscrições, que são gratuitas, acontecem das 12 às 18 horas, no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), na rua Vitório Nunes da Motta, na Enseada do Suá. Será liberado um espaço de 25 metros quadrados por pessoa, mediante a apresentação de Carteira de Identidade e CPF. O guichê 10 será exclusivo para atender os interessados.

Your browser does not support the audio element. Praia de Camburi terá espaço para mais de 470 tendas no Réveilon

O aluguel, a montagem e a desmontagem da tenda são de responsabilidade do requerente. A montagem deverá ocorrer das 18 horas do dia 30 até as 16 horas do dia 31 deste mês. Já a desmontagem obrigatoriamente deve acontecer até as 18 horas do dia 1º de janeiro.

Segundo a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, não há proibição com relação a alimentos nas tendas, mas a orientação é que as pessoas evitem levar objetos de vidro. Os alimentos, de preferência, devem ser preparados em casa. “As pessoas devem levar alimentos prontos, de fácil manuseio, quanto menos riscos oferecermos melhor. Essa é a tarefa de todo mundo que vai estar lá”, informou à Rádio CBN Vitória.

Orla de Vila Velha