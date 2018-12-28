Praia de Camburi terá 17 minutos de queima de fogos na virada do ano

Réveillon: palco montado na Praia de Camburi Crédito: Caíque Verli

A Praia de Camburi, em Vitória, terá 17 minutos de queima de fogos na virada do ano. Segundo a Prefeitura, este será o maior espetáculo já realizado na cidade para as festas de fim de ano. No céu, moradores e turistas poderão apreciar leques com pontas azuis e explosão dourada, borboletas com fontes pratas e pontas vermelhas nas laterais, ovos de dragão prateados, palmeiras, bolas brancas e vermelhas. Esses são alguns dos efeitos que o show de luzes promete apresentar.

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Ao todo serão três balsas no mar de Camburi responsáveis pelo show pirotécnico: duas delas próximas ao quiosque 5, entre Jardim da Penha e Mata da Praia, e outra perto do Serviço de Orientação ao Exercício de Jardim Camburi.

São esperadas 200 mil pessoas para curtir o Réveillon. Um palco já está sendo montado na areia, próximo ao cruzamento das Avenidas Dante Michelini e Adalberto Simão Nader. Por lá haverá apresentação de grupo local, o Bloco Bleque, banda capixaba com músicas pop e popular brasileira.

Nos últimos dois anos, o show pirotécnico foi reduzido pela Prefeitura de Vitória, em virtude da queda de arrecadação no município: foram apenas 7 minutos. Para comemorar a chegada de 2019, o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Khroling, diz que a Prefeitura vai desembolsar R$ 800 mil para custear a festa, que deve movimentar R$ 15 milhões na capital.

"A gente enxerga como um momento muito importante, de passagem de ano, de renovar as esperanças. E nós conseguimos nos planejar melhor, conseguimos ter um pouco mais de orçamento para fazer esse trabalho. É um evento que há quatro anos traz 100% de ocupação hoteleira e precisamos retribuir aos turistas que vêm à cidade", destacou.

Além da Praia de Camburi, outros dois pontos vão receber queima de fogos na capital: um na orla de Santo Antônio e o outro na Ilha das Caeiras, totalizando 12 toneladas de fogos. A Ilha das Caieiras receberá o show pirotécnico pela primeira vez, com 10 minutos de espetáculo, mesma duração de Santo Antônio. Como parte da estrutura, duzentos banheiros químicos serão instalados pela Prefeitura nos locais de festa.

Vila Velha terá show pirotécnico em cinco pontos da orla: as praias da Costa, de Itaparica, da Concha (Barra do Jucu), dos Recifes (Barra do Jucu) e Rasa (Ponta da Fruta). Serão 7,8 toneladas de fogos de artifício que proporcionarão um espetáculo de 12 a 15 minutos.

Em todos os balneários da Serra haverá queima de fogos. A duração será de 10 minutos em Jacaraípe; 7 minutos em Nova Almeida e Manguinhos; e 3 minutos em Bicanga, Praia de Carapebus e Balneário de Carapebus.

Outra cidade com bastante procura na Grande Vitória é Guarapari. Segundo a secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari, Letícia Regina, os locais que receberão a queima de fogos serão as praias de Setiba, Santa Mônica, Enseada Azul (Peracanga), Meaípe, Centro (próximo ao Siribeira) e a Praia do Morro, esta última onde haverá o maior espetáculo pirotécnico da cidade com 15 minutos de duração. A queima de fogos acontecerá em dois pontos ao longo da Praia do Morro: próximo ao Hotel Porto do Sol e outro no monumento Marlim-Azul. Haverá também show regional da banda Talentos e show nacional da dupla Rick e Renner.