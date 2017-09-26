Dos 10 pontos onde são feitos testes de balneabilidade na Praia de Camburi, quatros estão impróprios ou interditados, como mostra o último resultado divulgado pela Prefeitura de Vitória. Neste início de primavera, com as lagoas e praias mais cheias, a Grande Vitória conta com pelo menos 16 pontos que não devem ser frequentados por banhistas, entre impróprios e interditados.

Your browser does not support the audio element. Praia de Camburi tem quatro pontos impróprios para banho

Guarapari é a única cidade que tem, entre os pontos monitorados, todos os locais aptos para banho. Em Vitória, são 11 locais impróprios e interditados, dos 26 analisados. Na praia mais movimentada da cidade, em Camburi, os pontos impróprios ficam próximos aos cruzamentos da Dante Micheline com a Avenida Nicolau Von Shilgen, na Mata da Praia, e com a Avenida Carlos Orlando Carvalho, em Jardim da Penha, e na região do viaduto Araceli Crespo. O ponto interditado está localizado nas proximidades do Pier de Iemanjá.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, diz que o resultado está dentro da normalidade e que houve influência das chuvas que caíram nas últimas semanas.

"As águas das chuvas lavam todo o sistema de águas pluviais. Ou seja, carrega sujeira para além do esgoto que a gente tem que conviver", afirmou.

Já em Vila Velha, os pontos impróprios estão na Praia da Barrinha, na Praia do Ribeiro e na Prainha. Vitória e Vila Velha disponibilizam semanalmente os resultados.

O coordenador de recursos naturais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, Luis Alberto Cheles, diz que a Prefeitura valoriza a divulgação desses dados.

"Toda segunda-feira a gente faz a coleta pela manhã e o resultado sai na quinta-feira. Antes de iniciar o final de semana, o usuário já tem acesso às informações sobre as praias"

Na Serra, as praias com pontos impróprios são a Praia da Carapebus II e a de Jacaraípe I.

Confira a lista de pontos impróprios e interditados para banho

VITÓRIA

Pontos interditados

- Ponto 9 Praia de Camburi - Canal de Camburi, ao lado direito do píer de Iemanjá

- Ponto 11 - Praia do Canto - 80m à esquerda da ponte da Ilha do Frade

- Ponto 12 - Praia de Santa Helena - 100 à direita da Ponte da Ilha do Frade / Praça dos Desejos

- Ponto 22- Santo Antônio - Praia de Santo Antônio

- Ponto 23 - Canal da Passagem

- Ponto 24 - Praia das Castanheiras - próximo ao bar do Bigode

Pontos impróprios

- Ponto 01 A - Avenida Dante Michelini, na região do viaduto Araceli Crespo.

-Ponto 05 - Mata da Praia- Avenida Dante Michelini, esquina com a Avenida Nicolau Von Shilgen

- Ponto 06 - Jardim da Penha - Avenida Dante Michelini, próximo a avenida Carlos Orlando

- Ponto 20 - Praia / Enseada do Suá- Praia do Suá/ Praça do Papa

- Ponto 21 - Praia / Enseada do Suá - Praia do Meio (embaixo da Terceira Ponte)

VILA VELHA

Pontos impróprios

- Praia da Barrinha - próximo à foz do Rio Jucu

- Praia do Ribeiro - em frente à rua Santa Berenice

- Prainha - Meio da Prainha

SERRA

Pontos impróprios

- Praia da Carapebus II - em frente à Colônia de Pescadores