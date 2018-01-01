Praia da areia preta atrai turistas em Guarapari

Areia monazítica Crédito:

A notícia de que as praias da Areia Preta e Meaípe, em Guarapari, têm influência na prevenção do câncer, está atraindo ainda mais turistas para o balneário. Segundo a Associação Hoteleira de Guarapari, 95% dos hotéis já estão com reservas fechadas até o dia 15 de janeiro. E, de acordo com a Secretaria de Turismo de Guarapari, até o Carnaval, mais de três milhões de pessoas vão passar pelo município.

O presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG), José Renato de Andrade, destaca que os pedidos de reserva nos hotéis para a temporada de verão surpreenderam, mas segundo ele, a procura aumentou depois que foi divulgado em rede nacional que um estudo comprovou que as areias monazíticas têm propriedades medicinais.

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“Já tem muita gente vindo para cá por causa disso. Na minha pousada, conversei com quatro famílias que vieram só para ver as areias. Observamos que a Praia da Areia Preta, que não enchia muito, nesse verão está lotada de gente”, contou.

O estudo foi realizado durante 10 anos por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e divulgado recentemente. A pesquisa constatou que as praias da Areia Preta e Meaípe têm o poder de reduzir casos de câncer de mama. A causa seria a atmosfera dessas duas regiões que é rica em íons negativos e radiação.

Elisângela Cândido e a filha Yasmin, 7 anos Crédito: Patrícia Scalzer

A autônoma Elisângela Cândido veio com a família de Sete Lagoas (MG), para passar a virada de ano em Guarapari. Ela acompanhou a chegada de 2018 na Praia do Morro, onde teve shows e queima de fogos. “Foi maravilhosa a virada de ano. Os fogos foram demais, 15 minutos. Eu achei incrível. Nós gravamos, foi muito bonito”, contou.

A família da escrevente Juliana Machado escolheu a Praia das Virtudes para aproveitar o primeiro dia do ano. O grupo de 13 pessoas veio de São Francisco do Itabapoana (RJ). Juliana conta que Guarapari sempre é escolhida pela família nos destinos de férias. “Aqui o turismo é mais qualificado, gostamos muito daqui”, disse.

Juliana Machado e a família Crédito: Patrícia Scalzer

De acordo com o secretário de Turismo do município, Edgar Behle, um milhão de turistas estão na cidade. No show da virada, foram mais de 200 mil somente na Praia do Morro. “Nesse evento tivemos mais de 200 mil pessoas espalhadas pela Praia do Morro. Foi um público excepcional”, afirmou.