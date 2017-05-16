Praia atingida por esgoto em Vitória deve ser liberada na quinta (18)

Região da ponte da Ilha do Frade está interditada desde a semana passada Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O resultado do próximo laudo sobre a qualidade da água na região próxima à ponte que dá acesso á Ilha do Frade, na Praia do Canto, em Vitória, sairá na próxima quinta-feira (18). O material para os exames foi coletado nesta segunda (15). Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, se o resultado atestar que a água está própria para banho, a região pode ser liberada imediatamente.

Os trechos interditados estão na faixa de 80 metros à esquerda e de 100 metros à direita da ponte que dá acesso à Ilha do Frade. A interdição aconteceu na terça-feira da semana passada depois de a população se surpreender com um cheiro forte de esgoto na região.

Your browser does not support the audio element. Praia atingida por esgoto em Vitória deve ser liberada na Quinta-Feira

O secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, acredita que a água já pode estar própria para banho. Se isso for constatado a partir do material coletado nesta segunda, ele explica que a liberação do local será imediata.

“Imediatamente. O que houve foi uma interdição provisória, ela não foi feita pelo exame regular das águas, como manda a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Foi um evento que aconteceu, mas rapidamente o esgoto se diluiu”, disse.

O empresário Alcides Perovano, de 60 anos, é morador da Praia do Canto e costuma caminhar todos os dias pela área que está interditada pela prefeitura. Ele conta que, nos fins de semanas, muitas pessoas frequentam o local para tomar banho de mar. Para ele, aquela região poderia ser melhor aproveitada pela população, mas a poluição acaba atrapalhando.

“De certa forma, isso aí acaba por afastar as pessoas. No sábado, essa parte da praia é bem frequentada pelos moradores que vêm passear, trazer suas crianças para o calçadão, pegar sol. Se a praia se mantiver despoluída, é tudo que nós precisamos para o turismo, para o lazer e até para nós moradores”, afirmou.