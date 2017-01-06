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Praça movimentada na Serra vira "piscinão da dengue"

Segundo a prefeitura, o local será avaliado para ver o que poderá ser feito

Publicado em 06 de Janeiro de 2017 às 11:52

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06 jan 2017 às 11:52
Inaugurada há mais de seis anos no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, a chamada Praça da Luz hoje está abandonada, segundo moradores. No local existem chafarizes e a área de descanso e lazer já foi enfeitada com muitas luzes até anos atrás para o Natal, mas, desde então, o local não recebe a manutenção adequada. O temor é de que a água parada em dois espelhos possam atrair mosquitos, como o Aedes aegypt, que causa zika, dengue e chikungunya.
A praça foi inaugurada em 2010, na gestão do então prefeito Sérgio Vidigal (PDT). A área fica entre os dois sentidos da Norte-Sul. A reportagem da CBN Vitória foi ao local nesta sexta-feira (6) e constatou a quantidade de lixo jogado na água e nos arredores da praça. Sacolas, garrafas usadas e até uma xerox de documento podiam ser vistas.
Praça movimentada na Serra vira piscinão da dengue
Trabalhando em uma construtora próxima à praça, a auxiliar administrativo Priscila Gonçalves, de 23 anos, passa em uma passarela sobre os espelhos d’água todos os dias para chegar à empresa. Ela relata que a situação não é de agora. “Antigamente eles enfeitavam as praças, colocavam luzes no Natal, brinquedos para crianças. Agora, desde 2015, está nessa situação. Nem os chafarizes ligam mais”, lamentou.
O professor Germano Saué, de 65 anos, mora em um apartamento em frente à Praça da Luz. Para ele, não é apenas no bairro que o problema acontece e o temor é a transmissão de doenças, principalmente no verão. “Onde tem água parada, onde não é tratado e está no abandono só pode acontecer de parasitas e mosquitos se proliferarem”, explicou.
Logo após a reportagem chegar ao local e pedir um posicionamento da prefeitura, a administração mandou três funcionários fazerem a limpeza do local. Os servidores disseram que iriam apenas retirar o lixo, mas não limpariam a água.
Em nota, a administração municipal não detalhou como é feito o tratamento da água, mas ressaltou que uma equipe iria ao local nesta sexta-feira (6) para avaliar a situação. O recolhimento de lixo doméstico na Serra é realizado três vezes na semana. A Prefeitura pediu o apoio da população no descarte correto de resíduos. Na praça citada há lixeiras para depósito de resíduos.

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