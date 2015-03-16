Praça do Papa é tomada por 100 mil pessoas em protesto contra Dilma

Inconformados com a atual situação econômica e política que vive o Brasil, mais de 100 mil pessoas foram as ruas da Grande Vitória neste domingo (15) pedir o impeachment da presidente de Dilma Rousseff (PT). O número de participantes foi divulgado pela Polícia Militar. O protesto teve concentração na Praça do Papa, Vitória. Manifestantes vieram caminhando de Vila Velha e também da sede da Petrobras, na Reta da Penha, após a dispersão de um segundo ato marcado no prédio da estatal. De acordo com a Polícia Militar, nenhuma ocorrência foi registrada.

Your browser does not support the audio element. Praça do Papa é tomada por 100 mil pessoas em protesto, afirma Polícia Militar

A concentração começou por volta das 15h. Meia hora depois as pessoas já tinham ocupado parte da avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Por volta das 16h os dois sentidos da via foram tomados pela multidão que protestava com bandeiras do Brasil, cartazes, apitos, cornetas e camisas da Seleção Brasileira e com os dizeres “Fora Dilma”. Não havia nenhuma bandeira de partido político. Um pequeno grupo de caminhoneiros que partiu de Cariacica também se juntou ao protesto, mas como o trânsito na região da Enseada ficou bloqueado, os veículos não se aproximaram da multidão.

Segundo dados da Polícia Militar, 100 mil manifestantes foram para a Praça do Papa. Já a organização contabilizou 120 mil pessoas. Somente de Vila Velha, a PM estimou que mais de 30 mil pessoas atravessaram a Terceira Ponte à pé e se juntaram aos manifestantes da Praça do Papa, que vieram também em marcha de bairros próximos como Praia do Canto, Enseada e Jardim da Penha. Os manifestantes cantaram o Hino Nacional, gritaram palavras de ordem e também “fora Dilma”.

Dentre os milhares de participantes, os desejos eram diversos. Há quem era a favor da impeachment, há quem defendia apenas a reforma política e também aqueles que pediam a punição dos envolvidos no escândalo de corrupção da Petrobras.

O encarregado de compras Luiz Carlos Carvalho veio do município da Serra pedir a saída da presidente Dilma do poder. Segundo ele, durante a campanha ela fez várias promessas, mas nenhuma foi cumprida.

“Vim participar porque é um absurdo o que está acontecendo em nosso país. Essa é a forma que temos para protestar para que os políticos fiquem sabendo que não estamos de braços cruzados”, contou à Rádio CBN.

O advogado Eduardo Pandolfo acredita que a situação política no Brasil só vai melhorar depois que o PT deixar o comando do país. Para ele, o partido sempre soube dos desvios na Petrobras.

“Nós brasileiros estamos sendo roubados e humilhados. Os brasileiros não têm nenhum valor fora do país. O que tínhamos para defender está indo embora. Não é possível que 12 anos de governo acabe com a Petrobras. Isso é falta de gestão”, disse à rádio.

O turismólogo Jacimar Barbosa acredita que o impeachment não é a solução para os problemas do Brasil. Entretanto, ele acredita que algo precisa ser feito, principalmente, com relação aos escândalos de corrupção na maior estatal do país. “Vim aqui protestar em função do nosso maior patrimônio, que é a Petrobras, e contra a corrupção”, afirmou.

Além de pessoas com camisas amarelas, também haviam pessoas fantasiadas. O casal Elvis Bastos e Joana Bandeira resolveram protestar vestidos de presidiários. De acordo com Elvis, eles protestam contra os envolvidos na Operação Lava Jato. “Representamos os roubos e corrupção na Petrobras. É tudo 171. O PT está roubando e estamos representando ele”, destacou.

Por volta das 18h o protesto terminou. Os moradores de Vila Velha voltaram à pé pela Terceira Ponte. Já os moradores de Vitória também seguiram caminhando de volta para casa, muitos deles pelas calçadas que levam à Praia de Camburi e ao Centro.