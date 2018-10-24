Praça é rodeada por ruas que ligam a Reta da Penha à Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Após a Prefeitura de Vitória anunciar que pretende retomar o projeto que criaria uma via que atravessaria a Praça do Cauê , em Vitória, para dar acesso à Terceira Ponte, a Associação de Moradores de Praia de Santa Helena se manifestou a favor da iniciativa, caso ela seja a mesma proposta feita em 2013, no primeiro mandato do prefeito Luciano Rezende (PPS).

Your browser does not support the audio element. Praça do Cauê, moradores são favoráveis a criação de nova via

De acordo com o prefeito, a ideia é retomar a discussão no início de 2019, quando começa a gestão do governador eleito Renato Casagrande (PSB). Caso o projeto permaneça nos mesmos moldes do que foi discutido anteriormente, o vice-presidente da Associação de Moradores de Praia de Santa Helena, Vinícius Teixeira, avalia que a mudança seria positiva, desde que favoreça o trânsito dentro do bairro.

“A intervenção iria fazer com que o trânsito escoasse pelas vias arteriais de acesso à ponte para preservar as vias locais. Se isso permanecer, certamente nós manteremos nossa posição de sermos favoráveis à abertura”, comentou.

Praça é rodeada por ruas que ligam a Reta da Penha à Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Atualmente, os veículos que seguem da Reta da Penha no sentido Terceira Ponte fazem um contorno em volta da Praça do Cauê. A ideia é que a praça seja dividida ao meio por uma via que ligaria a avenida em linha reta com as cabines de pedágio para tentar fazer com que o trânsito flua com mais velocidade.

O urbanólogo André Abe, que é professor aposentado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Ufes, avalia que a intervenção teria pouca capacidade de melhorar o trânsito no acesso à Terceira Ponte pela Praça do Cauê, caso a ideia colocada em discussão anteriormente pela Prefeitura de Vitória seja mantida.

“O problema que existe é mais de volume de tráfego que, aliás, da última proposta para cá, só cresceu. Não dá para fazer milagre. Tem que saber o que eles vão apresentar de proposta e como vão demonstrar que vai melhorar”, disse.

MORADORES

Para a dona de casa Rozalina Rosa, de 81 anos, que é moradora do bairro Praia de Santa Helena, a mudança seria positiva para quem vive na região. “Porque isso vai diminuir o barulho e não vai ter tanto congestionamento de carros”, opinou.

Rozalina Rosa, moradora de Praia de Santa Helena: "menos barulho e congestionamentos com nova via". Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Já o aposentado Adamastor Carvalho Filho, de 68 anos, que também é morador do bairro, não vê necessidade de que a mudança na Praça do Cauê seja feita imediatamente. “Eu acho que ela pode ser jogada para frente em virtude da intervenção que já foi feita nos sinais de trânsito colocados na praça.”

O comerciante Leonardo Loureiro, de 53 anos, tem uma loja na Praça do Cauê. Para ele, a alteração deve acontecer o mais rápido possível. “Com relação aos moradores do bairro, diminui um pouco esse trânsito intenso na porta das pessoas. Ninguém para no sinal, ninguém respeita”, comentou.