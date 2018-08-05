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ELEIÇÕES 2018

PPS aponta Lenise e Simões como opções de vice de Casagrande

O partido é cotado para compor chapa majoritária ao lado do ex-governador na disputa pelo Palácio Anchieta. Definição sai nesta segunda-feira (06)

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 13:30

Publicado em 

05 ago 2018 às 13:30
Permanece a indefinição a respeito de quem ocupará a vaga de candidato a vice-governador ao lado de Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo Palácio Anchieta. No entanto, o presidente estadual do PPS, Fabrício Gandini, confirmou que o partido ofereceu como opções os nomes do vereador de Vitória, Vinícius Simões, e da ex-secretária municipal de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.
Gandini disse que, apesar de o partido ter apontado essas opções, não é uma exigência do PPS ocupar a vaga de vice-governador na chapa de Casagrande (PSB).
PPS aponta Lenise e Simões como opções de vice de Casagrande
"Nós tiramos o indicativo de que gostaríamos de fazer essa composição, mas isso não é um ponto fixo nosso. Em nome da relação que construímos com o PSB, queremos que eles se sintam confortáveis. Nós temos quadros que acreditamos que podem ocupar essa cadeira. Lenise e Vinícius são os dois nomes que temos colocado já há algum tempo para o Renato", afirmou Gandini.
Durante convenção do PPS, na manhã deste domingo (05), na Câmara Municipal de Vitória, Gandini disse que Renato Casagrande e o PSB devem decidir nesta segunda-feira (6) quem acompanhará o ex-governador na chapa que disputará a próxima eleição.
Lenise Loureiro discursou durante a convenção do PPS se colocando como pré-candidata a deputada federal. Após o evento, foi evasiva e não confirmou se vai se manter em busca de uma cadeira na Câmara Federal ou se estará ao lado de Casagrande como candidata a vice-governadora.
"Eu me sinto madura para esse desafio e gosto muito do Executivo. Tenho essas duas possibilidades que considero muito valiosas. Então, estou à disposição para uma posição ou para outra e preparada para as duas situações."
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, também esteve na convenção do PPS. Disse que participa dessas conversas que podem colocar o partido ao lado do PSB de Casagrande para concorrer ao governo do Estado, mas não quis entrar em detalhes. "A possibilidade de o partido compor chapa majoritária é uma decisão que cabe ao governador Renato Casagrande. Nós seguimos a liderança dele. Mas quem está vendo todos esses detalhes é o presidente do partido, com anuência do diretório e da Executiva."
A respeito das conversas do PSB com outros partidos para definir quem será o candidato a vice-governador, Fabrício Gandini disse desconhecer como está essa movimentação.
Sobre movimento de hartunguistas que manifestaram apoio a Casagrande, o presidente estadual do PPS e o prefeito de Vitória afirmaram que isso não causa nenhum mal-estar no partido e que não interfere nas conversas da sigla com o PSB para a composição da chapa majoritária. Paulo Hartung e o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, são conhecidos adversários políticos.
Gandini classificou como natural o movimento dos hartunguistas, já que com o atual governador fora da disputa, eles teriam que migrar para outras candidaturas.

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