Pouso em Vitória: voo do Rio é o 1° após homologação da nova pista

A liberação dos pousos na nova pista aconteceu depois que foi instalado e homologado um equipamento chamado PAPI (Precision Approach Path Indicator), que é usado como um auxílio visual nos pousos. O site do Departamento de Controle do Espaço Aéreo confirma o uso do equipamento.

Já no início da manhã desta quinta-feira (08), duas aeronaves comerciais da Latam - uma que chegou de São Paulo e a outra de Fortaleza - também usaram a pista mais próxima ao mar.

No entanto, após as 7h40 da manhã e até 11h, nenhum avião pousou usando essa entrada voltada para a praia, e passaram a utilizar a pista paralela à Avenida Fernando Ferrari. Em Camburi o tempo estava bastante encoberto durante toda a manhã e uma forte chuva atingiu a região, porém a Infraero ainda não confirmou se a preferência pela pista velha tem ligação com as condições meteorológicas. Mesmo com a liberação, a pista antiga continua operando normalmente e a decisão de pousar e decolar da pista nova depende de vários fatores, entre eles as condições de vento do momento.