Crédito: TV Gazeta

A baixa quantidade de chuva e o vento Nordeste, típico durante o Verão, fizeram aumentar as reclamações dos capixabas em relação à poluição particulada, com destaque para o chamado pó preto nas cidades da Grande Vitória. Além do incômodo da limpeza que esse pó provoca, ainda existe a preocupação com problemas respiratórios e alergias.

O problema do pó preto fica ainda mais perceptível na época com baixa quantidade de chuva, porque as partículas de poluentes ficam suspensas no ar por mais tempo e atingem distâncias maiores por causa da força do vento. Essas informações foram baseadas em pesquisas de grupo de pesquisadores especializado em estudos sobre a qualidade do ar, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Your browser does not support the audio element. Pouca chuva e vento aumentam incômodo com pó preto, aponta pesquisa

O engenheiro Alexsander Silveira faz parte do grupo de pesquisadores e explicou que estudos estão sendo desenvolvidos para que seja possível identificar com exatidão de quais empresas saem as partículas presentes no pó preto. Essa descoberta ajudaria a fiscalizar os principais poluidores e diminuir a incidência do problema.

"Existem linhas de pesquisa que investigam para tentar chegar a uma informação mais refinada da origem desse material particulado", explicou o pesquisador.

PROBLEMAS

O servidor público Antônio Silva diz que sente diariamente os efeitos do problema. Morador do bairro Soteco, em Vila Velha, ele afirma que precisa limpar a casa com pano molhado constantemente e manter as janelas fechadas. Antônio afirma que tem um filho de três anos e que o menino sofre com problemas respiratórios desde os primeiros meses de vida.

"A questão é reincidente. A gente tem que estar sempre limpando. No início, quando ele nasceu, tivemos despesas com faxineira e isso (a sujeira) ainda é constante", disse o morador de Vila Velha.

O alergista Gilmar Domingues Cardoso afirmou que quase 70% das consultas que realizou em dezembro e janeiro foram de pessoas com problemas respiratórios - causados pela junção do tempo seco com a grande quantidade de poluição no ar, segundo ele.

"Nesse período a população sentiu mais o ressecamento de pelo, porque está seco e ventando muito. A pele fica mais sensível e essa poeira pode irritar a pele, principalmente das crianças e de pessoas que tem alergia. As pessoas podem ter sintomas de resfriado, como nariz escorrendo e garganta irritada. Tem que lavar com mais frequência as vias respiratórias", disse o médico.

MEDIÇÃO

A sensação de aumento na quantidade de pó preto que alguns moradores na Grande Vitória tiveram foram confirmadas por medições feitas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). No mês de dezembro, 8 dos 10 locais monitorados pelo órgão tiveram um aumento da emissão de poeira sedimentável em comparação com novembro. No entanto, nenhum deles ultrapassou o padrão de poeira considerado aceitável pelo Iema, que é de 14 gramas por metro quadrado um período de 30 dias.

Em Vitória, o limite permito é de 6,2 gramas de poeira por metro quadrado. Três dos cinco lugares monitorados na Capital acumularam uma quantidade de pó preto superior ao que é permitido. Os postos com a poluição acima do tolerado ficam na Ilha do Boi, Enseada do Suá e no Centro da cidade.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, diz que a cidade pretende aumentar a fiscalização e não descarta a aplicação de multa para as empresas responsáveis pela poluição.

"Vamos fiscalizar mais efetivamente alguns pontos das empresas. Se nós identificarmos descumprimento nas regras de controle que nós fazemos, nós vamos multar a empresa", disse o secretário municipal.

TUBARÃO: EMPRESAS SE POSICIONAM

Apontadas como principais geradoras dos resíduos de minério e carvão presentes no pó preto da Grande Vitória, a ArcelorMittal e a Vale se posicionaram sobre o problema. A ArcelorMittal informou que tem intensificado as ações de controle ambiental, executadas durante todo ano, e investido em novos controles. A empresa afirma que tem investido em tecnologias para reduzir, cada vez mais, seus índices de emissões.

A Vale afirmou que tem investido para aprimorar seus controles ambientais e reduzir cada vez mais suas emissões. A empresa informou que iniciou a implantação do plano de investimentos, que visa a reduzir ao máximo as emissões gradativamente até 2023.

DADOS DAS MEDIÇÕES DE POEIRA SEDIMENTÁVEL

1 - Hospital Dório Silva (Laranjeiras/Serra): Novembro (4,1g/m²) - Dezembro (6,3g/m²)

2 - ArcelorMittal Tubarão (Carapina/Serra): Novembro (4,1g/m²) - Dezembro (3,1g/m²)

3 - Unidade de Saúde (Jardim Camburi/Vitória): Novembro (4,4g/m²) - Dezembro (4,5g/m²)

4 - Corpo de Bombeiros (Enseada do Suá/Vitória): Novembro (8,3g/m²) - Dezembro (10,4g/m²)

5 - Ministério da Fazenda (Centro/Vitória): Novembro (5,8g/m²) - Dezembro (6,4g/m²)

6 - 4° Batalhão da Polícia Militar (Ibes/Vila Velha): Novembro (4,5g/m²) - Dezembro (6,1g/m²)

7 - Ao lado do Colégio Marista (Centro/Vila Velha): Novembro (3,1g/m²) - Dezembro (3,6g/m²)

8 - CEASA (Vila Capixaba/Cariacica): Novembro (7,4g/m²) - Dezembro (7,1g/m²)

9 - Hotel SENAC (Ilha do Boi/Vitória): Novembro (4,7g/m²) - Dezembro (7,6g/m²)