Abastecer o carro com gasolina comum na Grande Vitória pode ter dois preços diferentes em um mesmo posto. É possível pagar R$ 3,07 ou R$ 3,19 pelo litro, em um mesmo estabelecimento e pelo mesmo produto. Alguns postos fazem cobranças diferenciadas de acordo com a forma de pagamento. Quem usa cartão de crédito ou débito, paga mais caro do que em dinheiro. Para o Procon Estadual, a prática é abusiva e passível de multa, que varia de R$ 300 a R$ 8 milhões.Em um giro da reportagem da CBN Vitória pelas ruas, foi constatada a prática em dois postos de Cariacica. Em um deles, no bairro Vasco da Gama, não há nenhuma placa indicando que o valor no cartão é maior do que o anunciado, que é válido somente para pagamento em dinheiro.

Your browser does not support the audio element. Postos diferenciam preço da gasolina por forma de pagamento na Grande Vitória

A técnica em enfermagem Cláudia Santos foi abastecer neste posto. Ela se surpreendeu ao ser avisada pelo frentista que o pagamento em cartão era mais caro. “Abasteci com uso do cartão e paguei mais caro. Acho certo que seja o preço normal para dinheiro ou cartão. Vi o preço e parei, só abasteci mesmo porque precisava”, disse à Rádio CBN Vitória.

O frentista Antonio Menezes explica como funciona o pagamento no posto. “A gasolina é muito cara, o patrão fez essa promoção porque ganha mais no dinheiro. No cartão, a máquina tem imposto, assim o cliente ganha mais abastecendo no dinheiro e o posto também”, contou.

Dois valores

Em outro posto de Cariacica, na BR-262, em Jardim América, há duas placas. Uma indica o preço de R$ 3,19 no litro da gasolina comum e outra com o preço de R$ 3,07 no pagamento em dinheiro. O aposentado Jair Vieira costuma abastecer no estabelecimento e já se acostumou a sempre pagar em dinheiro.

“Com cartão é mais caro, e só abasteço aqui com dinheiro. Tem muito posto por aí com preços mais caros, prefiro vir aqui e pagar no dinheiro, porque já conheço o posto. Mas, onde estiver mais barato, eu estou indo”, opinou.

A prática realizada por estes postos é ilegal, segundo o gerente de fiscalização do Procon Estadual, Rodrigo Cristello. “É uma prática abusiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, há uma portaria do Ministério da Fazenda que considera o pagamento no cartão de crédito e débito como à vista, por isso não pode haver diferenciação no preço. O consumidor tem uma falsa sensação de vantagem, mas está sendo enganado, ele pode pagar o mesmo preço no cartão”, explicou.