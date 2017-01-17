Postos de Vitória recebem 800 doses de vacina contra febre amarela

O município de Vitória recebeu nesta terça-feira (17) 800 novas doses de vacina contra a febre amarela, para aplicação em pessoas que vão viajar para áreas de risco. As poucas doses foram distribuídas em 13 unidades de saúde e acabaram rapidamente. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), as vacinas estavam no estoque restante e não há mais disponíveis para outras cidades.

Nesta quarta-feira (18), 350 mil novas doses chegam ao Estado. A imunização é voltada prioritariamente a pessoas que vão viajar para Minas Gerais ou locais de risco. O universitário Lucas Almeida, de 21 anos, estuda em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, e vai viajar ainda este mês.

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“Aparentemente vou passar pela zona de risco porque tenho que pegar um ônibus para voltar para casa. Posso acabar tendo contato com mosquito no meio do caminho”, acrescenta.

A servidora pública Lucimara Almeida, de 51 anos, vai viajar com o filho e o marido para Governador Valadares a passeio e garantiu a imunização da família na manhã desta terça-feira (17) na unidade de saúde de Jardim Camburi. “O medo é porque a gente fica vulnerável. Não sabemos como está a situação lá e até aqui em Vitória. Um macaco morreu na Ilha do Frade e meu filho estava lá na semana passada. Então não é só por causa da viagem, a gente não sabe como isso vai evoluir”, salienta.

Outros municípios

Em Cariacica também não há mais vacinas disponíveis, de acordo com a secretaria municipal de saúde. Segundo o órgão, na manhã desta terça-feira pronto-atendimentos e unidades de saúde receberam novas doses, que acabaram rapidamente com a procura. Não há previsão da chegada de novas doses.