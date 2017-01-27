As unidades de saúde de Coqueiral de Itaparica e Ibes, em Vila Velha, estão imunizando contra febre amarela apenas pessoas que têm comprovação de viagem. Mas a alta demanda por esses locais tem gerado confusão pela quantidade de vacinas ofertadas. Muita gente está reclamando que precisa viajar, mas não consegue se proteger.

A unidade de saúde de Coqueiral de Itaparica oferece, segundo a prefeitura, cem vacinas por dia, sendo que a vacinação acontece às terças e quintas-feiras. Já no Ibes são entre 50 e 70 senhas, às segundas, quartas e sextas-feiras. Nesta sexta-feira a unidade ofertou 60 senhas, mas muita gente teve que voltar para casa.

Your browser does not support the audio element. Postos de vacinação para viajantes ficam lotados e com muita reclamação em Vila Velha

O representante comercial Robson de Oliveira, de 49 anos, precisa viajar para o interior do Estado, mas desde a semana passada está tentando se vacinar. “Eu passo em Pancas, Ibatiba, Mantenópolis, Ecoporanga, Barra de São Francisco porque é o roteiro normal de toda a semana. Estou tentando vacinar desde semana passada, com o comprovante em mãos. Vou ter que viajar segunda e nada”, lamenta.

Para tentar evitar confusão, o frentista Marcos Antônio Araújo, de 28 anos, tentou organizar uma lista na noite de quinta-feira (26) no posto do Ibes, pois viu que poderia haver confusão na fila posteriormente. “Desse grupo alguns estavam guardando vagas. Chamamos todos os ausentes. Todos sem exceção tiveram que ficar aqui para conseguir uma vaga”, ressaltou.

A coordenadora de vigilância epidemiológica de Vila Velha, Giovana Sarcinelli, diz que não há vacinas para todos e espera mais doses da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). "A Grande Vitória não está recebendo cota para campanha. Não temos como vacinar todos que vão para áreas de risco. A gente entende que elas (pessoas) têm de ser vacinadas”, acrescentou.