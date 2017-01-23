Postos de saúde do Espírito Santo amanheceram com muita fila na manhã desta segunda-feira (23). O motivo foi a busca pela vacina contra a febre amarela, já que várias unidades estão recebendo novas doses essa semana. Há relatos de pessoas que chegaram de madrugada nos postos para garantir a imunização.

Em Vitória, o posto de Jardim da Penha foi o local de maior acúmulo de pessoas atrás da vacina. Na unidade foram 400 doses aplicadas. A calçada de uma rua ficou lotada e teve gente que levou até cadeira de praia para descansar durante a espera.

Your browser does not support the audio element. Postos de saúde lotam com novas doses de vacina contra febre amarela

Na última semana, o Estado recebeu 500 mil doses de vacina. Até este fim de semana, o governo estadual havia solicitado uma nova remessa de 1 milhão de vacinas. Não há confirmação ainda de quando as doses vão chegar, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A imunização acontece em cidades próximas a Minas Gerais e também é destinada a quem vai viajar para áreas de risco.

O professor José Francisco Souza, de 48 anos, vai viajar a passeio para Betim, em Minas Gerais, e garantiu logo cedo a imunização de toda a família. Ele chegou às 5h30 na unidade de saúde de Jardim da Penha. "Minha preocupação é que estou indo para uma zona de risco e vou passar em uma grande parte rural de Minas. A preocupação é viajar em tranquilidade com a família", ressalta.

O universitário Alberto Marçal, de 24 anos, estuda na Universidade Federal do Espírito Santo, mas a família é da da microrregião de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, onde mortes causadas por febre amarela foram confirmadas. Ele tenta se imunizar desde a semana passada, mas conseguiu uma senha apenas nesta segunda-feira. “Tem expectativa de dez dias de efeito. Queria vacinar antes para dar tempo de fazer efeito, mas vou ter que viajar nesta semana e não deu tempo”, lamenta.

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