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IMUNIZAÇÃO

Postos de saúde lotam com novas doses de vacina contra febre amarela

Em uma unidade de saúde de Jardim da Penha foram aplicadas 400 vacinas

Publicado em 23 de Janeiro de 2017 às 12:28

Publicado em 

23 jan 2017 às 12:28
Postos de saúde do Espírito Santo amanheceram com muita fila na manhã desta segunda-feira (23). O motivo foi a busca pela vacina contra a febre amarela, já que várias unidades estão recebendo novas doses essa semana. Há relatos de pessoas que chegaram de madrugada nos postos para garantir a imunização.
Em Vitória, o posto de Jardim da Penha foi o local de maior acúmulo de pessoas atrás da vacina. Na unidade foram 400 doses aplicadas. A calçada de uma rua ficou lotada e teve gente que levou até cadeira de praia para descansar durante a espera.
Postos de saúde lotam com novas doses de vacina contra febre amarela
Na última semana, o Estado recebeu 500 mil doses de vacina. Até este fim de semana, o governo estadual havia solicitado uma nova remessa de 1 milhão de vacinas. Não há confirmação ainda de quando as doses vão chegar, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A imunização acontece em cidades próximas a Minas Gerais e também é destinada a quem vai viajar para áreas de risco.
O professor José Francisco Souza, de 48 anos, vai viajar a passeio para Betim, em Minas Gerais, e garantiu logo cedo a imunização de toda a família. Ele chegou às 5h30 na unidade de saúde de Jardim da Penha. "Minha preocupação é que estou indo para uma zona de risco e vou passar em uma grande parte rural de Minas. A preocupação é viajar em tranquilidade com a família", ressalta.
O universitário Alberto Marçal, de 24 anos, estuda na Universidade Federal do Espírito Santo, mas a família é da da microrregião de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, onde mortes causadas por febre amarela foram confirmadas. Ele tenta se imunizar desde a semana passada, mas conseguiu uma senha apenas nesta segunda-feira. “Tem expectativa de dez dias de efeito. Queria vacinar antes para dar tempo de fazer efeito, mas vou ter que viajar nesta semana e não deu tempo”, lamenta.
Casos 
No Espírito Santo há onze pessoas internadas com sintomas da febre amarela. Na última sexta-feira (20) um homem de Ibatiba, no Sul do Estado, morreu com suspeitas da doença. Dois macacos encontrados mortos no Estado foram confirmados com a doença. Até a última semana eram mais de 80 animais mortos com suspeita de febre amarela.

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