Apesar do anúncio da Petrobras na última semana de que o preço do combustível teria uma redução nas refinarias, motoristas que abastecem os veículos em Vitória reclamam que ao invés de reduzir, os postos de combustível da Capital aumentaram os preços nos últimos dias.

No dia 08 deste mês, a estatal anunciou uma queda de 10,4% no preço do diesel e 3,1% na gasolina. Para o consumidor final, a gasolina ficaria cerca de R$0,05 mais em conta por litro e R$0,20 no litro do diesel. Animados, os motoristas aguardaram a redução no preço do combustível, o que não ocorreu em grande parte dos postos.

Nos postos de combustível de Vitória, o litro da gasolina nesta terça-feira (15) variava entre R$3,59 a R$ 3,79. Em Vila Velha a gasolina estava mais em conta, com preço entre R$3,44 e R$3,55.

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O fisioterapeuta Tiago Massariol utiliza o carro diariamente e sempre pesquisa o preço do combustível. Ele diz que após o anúncio da Petrobras sobre a redução do preço nas refinarias, os postos onde ele abastece aumentaram o valor. “Esse aumento foi de R$0,20 ao invés da redução. Um posto localizado em Maruípe, que na sexta-feira eu tinha abastecido pelo preço de R$3,41, na segunda-feira estava vendendo a gasolina a R$3,79”, disse.

O pintor de automóveis José Rubens conta que só utiliza o veículo nos finais de semana e feriados. Durante a semana, prefere o ônibus, para economizar com combustível. “Os valores que gasto são irrisórios e não pesam tanto no meu bolso, mas o que está sendo cobrado é muito alto. A gasolina deveria custar, no máximo, R$ 3 o litro.

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