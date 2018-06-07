Cartaz em posto informa desconto no preço do diesel Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Na última semana, o Governo Federal determinou que os postos deveriam oferecer um desconto de ao menos R$ 0,46 no preço do diesel e que deveriam informar com cartazes os valores do combustível antes e depois da greve dos caminhoneiros. Na Grande Vitória, a maior parte dos postos visitados pela reportagem da Rádio CBN já aplicam o desconto e já afixaram cartazes.

Nos estabelecimentos visitados em Cariacica, Vitória e Vila Velha os descontos partem dos R$ 0,46 em sua maioria. Na Capital, um posto na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes reduziu o valor do diesel em R$ 0,50 na comparação de preços do dia 21 de maio, quando começou a greve dos caminhoneiros, e esta quinta-feira (7).

Em um posto localizado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, o desconto é de R$ 0,46, como determina o Governo Federal. Segundo o chefe de pista do estabelecimento, Édio Simão Neto, foi possível repassar a redução por conta do preço de aquisição do diesel junto à distribuidora.

Your browser does not support the audio element. Postos da GV já aplicam desconto no diesel Cartazes apontam a diferença

“Assim que chega o produto, nós colocamos a nossa margem de lucro e alteramos o preço de acordo com a entrega que foi feita. Como o governo mandou baixar e chegou a nota com preço diferenciado, a gente repassa da maneira correta.”

Dos oito postos visitados, apenas dois ainda não possuem os cartazes. A alegação dos gerentes é que os estoques ainda não foram renovados e que o diesel vendido foi adquirido com preço superior. No entanto, garantem que assim que comprarem novo estoque com desconto, a redução de preço também será repassada ao consumidor.

O Procon Estadual está fazendo a fiscalização dos postos para saber se os avisos de preços já estão afixados e se os descontos de R$ 0,46 estão sendo oferecidos nas bombas. Por meio de nota, o órgão de defesa do consumidor informou que cinquenta postos já foram fiscalizados desde a última segunda-feira (04) para verificar o ajuste de preços do diesel para o consumidor.