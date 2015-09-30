Postos da Grande Vitória já cobram R$ 0,20 a mais pelo litro da gasolina

Anunciado no final da noite desta terça-feira (29), o reajuste do preço da gasolina e do diesel nas refinarias já refletiu nos postos de combustíveis da Grande Vitória. Mal deu tempo de os motoristas assimilarem o aumento. Na manhã desta quarta (30), os funcionários dos estabelecimentos já começaram a alterar os valores das placas localizadas nas frentes dos postos.

Em um deles, no cruzamento das avenidas Cezar Hilal com a Leitão da Silva, o preço da gasolina estava R$ 3,32 nesta terça. Logo na manhã desta quarta passou para R$ 3,36. Em seguida passou para R$ 3,39. Funcionários do posto disseram que o aumento já foi por causa do reajuste determinado pela Petrobras. Ainda de acordo com um dos funcionários, a gasolina, embora comprada nesta terça, já chegou na madrugada desta quarta com o novo valor.

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Your browser does not support the audio element. Flash - Caíque Verli - 30-09-15

Na Serra, em um posto localizado às margens da BR 101, o aumento foi de R$ 0,20. O litro da gasolina era vendido a R$ 3,39 e passou para R$ 3,59. Em outro posto visitado pela reportagem, também na Serra, o preço de R$ 3,29 foi mantido por causa do estoque antigo. Mas a previsão é de que o valor seja reajustado em R$ 0,13.

O reajuste

A Petrobras informou nesta terça-feira (29) que realizou reajustes nos preços de venda da gasolina e do diesel nas refinarias. O aumento anunciado para a gasolina foi de 6% e para o diesel, de 4%. Segundo a empresa, os novos valores entram em vigor a partir das 0h desta quarta-feira (30). A empresa, endividada em dólar, já vinha sendo pressionada pelo câmbio alto nos últimos meses. Em 2015, o dólar acumula alta de 52% sobre o real.