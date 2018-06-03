Postos da Grande Vitória ainda não reduziram preço do diesel

Apesar dos mais de R$ 10 bilhões que o Governo Federal anunciou que vai gastar para manter a redução do diesel, a maioria dos postos da Grande Vitória visitados pela reportagem da CBN neste domingo (03) ainda não reduziu o preço do combustível cobrado na bomba.

De oito estabelecimentos, apenas dois diminuíram o valor e um apresentou a redução de R$ 0,46 prometida pela equipe do presidente Michel Temer. A justificativa de alguns gerentes é que o estoque antigo do diesel ainda não acabou e que o valor será reduzido assim que for comprado combustível das refinarias.

Carreta com gasolina chega a posto do Centro de Linhares. Fila de veículos já estava formada para conseguir abastecer Crédito: Michel Freitas

A decisão do Governo Federal de financiar a redução atende a uma das reivindicações para por fim à greve dos caminhoneiros. Para arcar com o congelamento da tarifa do diesel por dois meses, o Governo Federal cortou gastos até com Saúde e Educação.

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, prometeu que postos que não abaixarem o preço serão multados em até R$ 9,4 milhões e podem até ser interditados. A fiscalização caberá ao Ministério da Justiça. O Procon também promete uma fiscalização rigorosa a partir desta

segunda-feira (04). Na manhã deste domingo, seis dos oito postos visitados pela reportagem ainda não tinham modificado o preço nas placas.

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O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos), não garante que o desconto será totalmente repassado ao consumidor. Em nota enviada na sexta-feira (01), o sindicato informou que a redução dos preços ocorrerá à medida que houver reposição do estoque e que a diminuição dos valores nas bombas será proporcional, considerando um preço médio de compra junto às distribuidoras. Ou seja, serão levados em conta os valores de aquisição do diesel que os postos já possuem em estoque e os novos preços do produto para se calcular o custo do litro vendido aos consumidores.

Segundo o Sindipostos, caso não haja redução no custo de aquisição, a redução do preço de venda se torna economicamente inviável. O sindicato também chama atenção para o Biodiesel, que compõe 10% do Diesel comercializado nas bombas. Variações no preço desse item podem impactar no custo de aquisição das distribuidoras, que podem repassá-los aos postos e gerar impacto ao consumidor final.

Os preços em 03/06/18

Vitória

Ipiranga (Fernando Ferrari) - Diesel R$ 4,09 (S10), Gasolina R$ 4,69

Shell (Beira-Mar/ Vitória) Diesel R$ 3,68 (S10), Gasolina R$ 4,49

Shell (Vila Rubim) - Diesel R$ 3,65, Gasolina R$ 4,49

BR Ouro Negro (Vila Rubim) - Diesel R$ 3,75 , Gasolina R$ 4,59

Vila Velha

Posto Mediterrâneo (Cobilândia) - Diesel R$ 3,23 (Caiu R$ 0,46) , Gasolina R$ 4,49

Posto Atacadão Diesel R$ 3,52 , Gasolina R$ 4,47

Posto Ipiranga (Lindenberg) - Diesel R$ 3,23 (Caiu R$ 0,31), Gasolina R$ 4,52