Alguns postos estão cobrando mais caro no litro da gasolina pago com o cartão de crédito Crédito: Arquivo / A Gazeta

Uma medida provisória de 2016, que foi convertida em lei no ano passado, autoriza que comerciantes cobrem preços diferentes de bens e serviços oferecidos ao público, dependendo da forma que o pagamento é realizado. Essa cobrança diferenciada tem chamado atenção em alguns postos de gasolina da Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. Postos cobram até 40 centavos mais caro na gasolina paga no crédito

Em um posto da Praia da Costa, em Vila Velha, os motoristas que pagam o litro da gasolina comum no dinheiro ou com o cartão de débito pagam 40 centavos a menos do que os motoristas que fazem o pagamento com o cartão de crédito. No dinheiro ou no débito, o litro custa R$ 3,99. No crédito, a gasolina comum fica por R$ 4,39.

Em outro posto de Vila Velha, próximo do acesso da Terceira Ponte, o motorista que compra a gasolina comum com o cartão de crédito paga 39 centavos a mais do que quem compra no dinheiro ou no débito. No mesmo posto, a gasolina aditivada também tem dois preços: R$ 4,22 no dinheiro ou no débito, e R$ 4,37 no cartão de crédito.

A reportagem da CBN Vitória verificou os preços cobrados em diversos postos de Vila Velha, Serra, Cariacica e Serra. Em Vitória, em um posto que fica próximo da Rodoviária, o litro da gasolina comum custa R$ 3,95. Quem decide comprar com o cartão de crédito paga 24 centavos a mais por litro.

Alguns comerciantes fazem a opção pelo valor diferenciado por conta das taxas de impostos e os custos gerados pelas operações no cartão de crédito.

Anderson Alves é gerente de um posto na Reta da Penha, em Vitória, que cobra o mesmo preço independente da forma de pagamento do cliente. Na visão dele, postos que cobram um valor diferenciado fazem uma concorrência desleal.

“Eu acho que é injusto, porque não tem um padrão (de preços). A gente trabalha com um custo fixo, com uma série de coisas e eu não sei o que eles fazem para articular essa diferença. A diferença (dos preços) não deve ser tão grande para articular só a venda no débito e no dinheiro. Fica complicado”, opinou o gerente do posto.

Apesar das reclamações de Anderson, o gerente de atendimento do Procon-ES, André Marques, afirma que não há irregularidades na cobrança de preços diferenciados.

“A lei não estabelece um tabelamento de preços ou discrimina qual deve ser o percentual (dos preços). A diferenciação de preços é livre e essa liberdade é defendida pela Constituição”, explicou o representante do Procon.