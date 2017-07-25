Postos apelam para desconto na gasolina para atrair mais clientes

Posto cobrava R$ 3,59 pela gasolina em Cariacica Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

Com o valor alto cobrado pelos combustíveis, a aposta de postos na Grande Vitória para não perder os clientes tem sido adotar promoções para quem paga à vista, por exemplo, pela gasolina. A reportagem da rádio CBN Vitória percorreu os postos da região e constatou que alguns estabelecimentos cobram uma diferença de até 20 centavos entre as formas de pagamento à vista e à prazo.

Your browser does not support the audio element. Postos apelam para descontos na gasolina para atrair mais clientes

Os postos na BR 262, em Cariacica, que cobravam R$ 3,59, o valor mais baixo encontrado pela reportagem na manhã desta terça-feira (25), só aceitavam o pagamento em dinheiro. O gerente de um desses postos, Fernando Siqueira, revela que só consegue vender o combustível nesse valor porque não aceita cartão de crédito.

"A gente consegue vender esse preço porque só vendemos só no dinheiro. Em vez da gente tirar o lucro e dar pro cartão, a gente dá o desconto para o cliente. Quem sai na vantagem é o cliente", diz Fernando.

Como os postos atuam dentro da livre concorrência e prática de preços, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) recomenda que o consumidor sempre pesquise o valor cobrado.

É o que faz o motorista Enéias Pereira, que corre sempre atrás dos estabelecimentos que cobram esse valor promocional no pagamento à vista."Eu sempre observo bem os preços e onde tem o preço mais em conta é onde paro para abastecer", ensina.

Essa cobrança diferenciada está autorizada no Brasil desde dezembro do ano passado, quando uma Medida Provisória assinada pelo presidente Michel Temer (PMDB) liberou cobrar preços diferentes para compras feitas em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito.

O decreto que estabeleceu o aumento da alíquota do PIS/Cofins sobre a gasolina, o diesel e o etanol foi suspenso nesta terça-feira (5) por determinação do juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília. Apesar de a decisão estabelecer a suspensão imediata do decreto e o retorno dos preços dos combustíveis aos patamares anteriores, ela só deve ser cumprida após o governo ser notificado.

O entendimento do magistrado é que o governo federal violou princípios constitucionais. Ele também argumenta que o instrumento para a criação e majoração do tributo é a lei. Portanto, ele entende que isso não poderia ser feito por decreto. A União vai recorrer da decisão afirmando que o presidente pode alterar a cobrança por meio de decreto.

Confira preços praticados até o final da manhã desta terça-feira na Grande Vitória

Serra

Posto Serramar - Contorno

Gasolina 3,79

Diesel R$ 3,07

Posto Coral - Rosário

Gasolina R$ 3,75

Diesel - R$ 3, 23

Posto Ale - Carapina

Gasolina R$ 3,75

Diesel R$ 3,22

Posto 10 - Jardim Limoeiro

Gasolina R$ 3,76

Diesel R$ 3,09

Posto Wandall - BR 101

Gasolina R$ 3,76

Diesel R$ 3,09

Posto Pioneiro - Jardim Limoeiro

Gasolina R$ 3,79

Diesel R$ 3,29

Posto Planalto - BR 101

Gasolina R$ 3,89

Diesel R$ 3,15

Posto Coliseu - Jardim Limoeiro

Gasolina A PRAZO- R$ 3,96

À VISTA - R$ 3,75

Posto Tubarão - BR 101

Gasolina R$ 3,76

Diesel - R$ 3,23

Posto Estrela do Sul - BR 101

Gasolina R$ 3,70

Diesel R$ 2,99

Vitória

Posto JS - Orla de Camburi

Gasolina R$ 3,79

Diesel R$ 3,29

Posto Mania - Praça dos Namorados

Gasolina R$ 3,82

Diesel R$ 2,99

Posto Beira Mar (Avenida Beira Mar)

Gasolina R$ 3,79

Diesel R$ 3,45

Vila Velha

Posto Divino (Divino Espírito Santo)

Gasolina a prazo R$ 3,94

Gasolina à vista R$ 3,74

Diesel R$ 3,29

Posto Alecrim (Rodovia Carlos Lindemberg)

Gasolina R$ 3,67

Diesel R$ 2,94

Posto Glória (Glória)

Gasolina R$ 3,69

Posto 7 (Rodovia Carlos Lindemberg)

Gasolina Aditivada R$ 3,67

Posto Shell (não achei nome - Rodovia Carlos Lindemberg)

Gasolina R$ 3,89

Diesel R$ 3,49

Cariacica

Posto Mais - BR 262

Gasolina R$ 3,59

Diesel R$ 2,94

Posto Cariacica

Gasolina R$ 3,59

Diesel R$ 2,94

Posto São Cristóvão - BR 262

Gasolina R$ 3,59

Posto em Vila Capixaba no Contorno

Gasolina 3,79

Diesel 3,09

Posto Zanon BR 262

Gasolina 3,69

Posto Valentim

Gasolina / Dinheiro R$ 3,79