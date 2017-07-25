Postos apelam para desconto na gasolina para atrair mais clientes

Com o valor alto cobrado pelos combustíveis, a aposta de postos na Grande Vitória para não perder os clientes tem sido adotar promoções para quem paga à vista, por exemplo, pela gasolina. A reportagem da rádio CBN Vitória percorreu os postos da região e constatou que alguns estabelecimentos cobram uma diferença de até 20 centavos entre as formas de pagamento à vista e à prazo.
Postos apelam para descontos na gasolina para atrair mais clientes
Os postos na BR 262, em Cariacica, que cobravam R$ 3,59, o valor mais baixo encontrado pela reportagem na manhã desta terça-feira (25), só aceitavam o pagamento em dinheiro. O gerente de um desses postos, Fernando Siqueira, revela que só consegue vender o combustível nesse valor porque não aceita cartão de crédito.
"A gente consegue vender esse preço porque só vendemos só no dinheiro. Em vez da gente tirar o lucro e dar pro cartão, a gente dá o desconto para o cliente. Quem sai na vantagem é o cliente", diz Fernando.
Como os postos atuam dentro da livre concorrência e prática de preços, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) recomenda que o consumidor sempre pesquise o valor cobrado.
É o que faz o motorista Enéias Pereira, que corre sempre atrás dos estabelecimentos que cobram esse valor promocional no pagamento à vista."Eu sempre observo bem os preços e onde tem o preço mais em conta é onde paro para abastecer", ensina.
Essa cobrança diferenciada está autorizada no Brasil desde dezembro do ano passado, quando uma Medida Provisória assinada pelo presidente Michel Temer (PMDB) liberou cobrar preços diferentes para compras feitas em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito.
O decreto que estabeleceu o aumento da alíquota do PIS/Cofins sobre a gasolina, o diesel e o etanol foi suspenso nesta terça-feira (5) por determinação do juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília. Apesar de a decisão estabelecer a suspensão imediata do decreto e o retorno dos preços dos combustíveis aos patamares anteriores, ela só deve ser cumprida após o governo ser notificado.
O entendimento do magistrado é que o governo federal violou princípios constitucionais. Ele também argumenta que o instrumento para a criação e majoração do tributo é a lei. Portanto, ele entende que isso não poderia ser feito por decreto. A União vai recorrer da decisão afirmando que o presidente pode alterar a cobrança por meio de decreto.
Confira preços praticados até o final da manhã desta terça-feira na Grande Vitória
Serra
Posto Serramar - Contorno
Gasolina 3,79
Diesel R$ 3,07
Posto Coral - Rosário
Gasolina R$ 3,75
Diesel - R$ 3, 23
Posto Ale - Carapina
Gasolina R$ 3,75
Diesel R$ 3,22
Posto 10 - Jardim Limoeiro
Gasolina R$ 3,76
Diesel R$ 3,09
Posto Wandall - BR 101
Gasolina R$ 3,76
Diesel R$ 3,09
Posto Pioneiro - Jardim Limoeiro
Gasolina R$ 3,79
Diesel R$ 3,29
Posto Planalto - BR 101
Gasolina R$ 3,89
Diesel R$ 3,15
Posto Coliseu - Jardim Limoeiro
Gasolina A PRAZO- R$ 3,96
À VISTA - R$ 3,75
Posto Tubarão - BR 101
Gasolina R$ 3,76
Diesel - R$ 3,23
Posto Estrela do Sul - BR 101
Gasolina R$ 3,70
Diesel R$ 2,99
Vitória
Posto JS - Orla de Camburi
Gasolina R$ 3,79
Diesel R$ 3,29
Posto Mania - Praça dos Namorados
Gasolina R$ 3,82
Diesel R$ 2,99
Posto Beira Mar (Avenida Beira Mar)
Gasolina R$ 3,79
Diesel R$ 3,45
Vila Velha
Posto Divino (Divino Espírito Santo)
Gasolina a prazo R$ 3,94
Gasolina à vista R$ 3,74
Diesel R$ 3,29
Posto Alecrim (Rodovia Carlos Lindemberg)
Gasolina R$ 3,67
Diesel R$ 2,94
Posto Glória (Glória)
Gasolina R$ 3,69
Posto 7 (Rodovia Carlos Lindemberg)
Gasolina Aditivada R$ 3,67
Posto Shell (não achei nome - Rodovia Carlos Lindemberg)
Gasolina R$ 3,89
Diesel R$ 3,49
Cariacica
Posto Mais - BR 262
Gasolina R$ 3,59
Diesel R$ 2,94
Posto Cariacica
Gasolina R$ 3,59
Diesel R$ 2,94
Posto São Cristóvão - BR 262
Gasolina R$ 3,59
Posto em Vila Capixaba no Contorno
Gasolina 3,79
Diesel 3,09
Posto Zanon BR 262
Gasolina 3,69
Posto Valentim
Gasolina / Dinheiro R$ 3,79
Crédito R$ 3,89