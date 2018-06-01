Os postos de combustíveis ainda vão aguardar que as distribuidoras repassem o desconto de R$ 0,46 determinado pelo Governo Federal para baixar os preços nas bombas. No entanto, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos), não há garantia de que o desconto será totalmente repassado ao consumidor.

Por meio de nota, o sindicato informou que a redução dos preços ocorrerá à medida que houver reposição do estoque e que a diminuição dos valores nas bombas será proporcional, considerando um preço médio de compra junto às distribuidoras. Ou seja, serão levados em conta os valores de aquisição do diesel que os postos já possuem em estoque e os novos preços do produto para se calcular o custo do litro vendido aos consumidores.

Your browser does not support the audio element. Postos aguardam distribuidoras para definir novo valor do diesel

O gerente de posto Joacyr de Lacerda Junior afirmou que o estabelecimento onde ele trabalha ainda precisa esperar para decidir o que fazer em relação ao preço do diesel. “Nós estamos aguardando a chegada da nota fiscal para saber o valor que a distribuidora vai nos passar. O que for repassado vai ser reduzido na bomba.”

Roberlucio Gomes da Silva, que é chefe de pista de um posto de Vitória, também afirmou que tudo dependerá do desconto dado pelas distribuidoras. “Isso vai depender do que eles passarem para a gente. Assim que o combustível chegar com o preço certo, a gente coloca o valor que é cabível, de acordo com o que manda o governo.”