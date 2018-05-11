Posto para abastecer carros elétricos será inaugurado em Vitória

O publicitário Leonardo Bazoni circula aproximadamente 800 quilômetros por semana. Segundo ele, o gasto com energia elétrica é de R$ 150 reais por mês. Ele diz que gastaria quase R$ 300 fazendo tendo a mesma rotina com um carro movido a gasolina. Crédito: Eduardo Dias

O publicitário Leonardo Bazoni lembra dos tempos que era criança e leu em uma revista, em 1992, que os carros elétricos seriam os mais populares do mundo em 1996. Muito tempo se passou desde então, a tecnologia dos carros elétricos avançou, mas o número de carros elétricos pelas ruas ainda é baixo. Muito menor do que Leonardo imaginava quando ainda era criança.

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No Espírito Santo existem apenas 20 carros elétricos atualmente, e os donos dos veículos estão celebrando a inauguração do primeiro eletroposto do Espírito Santo. O local exclusivo para o abastecimento de carros elétricos será inaugurado no estacionamento de um shopping na Enseada do Suá, em Vitória.

Leonardo conseguiu realizar o sonho de ter um carro elétrico no ano passado, com um investimento de R$ 140 mil. Com a bateria totalmente carregada, o carro tem uma autonomia de 160 quilômetros. O publicitário garante que consegue carregar a bateria do veículo em qualquer lugar com uma tomada de 220 volts.

Eletroposto para abastecer carros elétricos será inaugurado em Vitória Crédito: Eduardo Dias

O publicitário circula aproximadamente 800 quilômetros por semana. Segundo ele, o gasto com energia elétrica é de R$ 150 reais por mês. Ele diz que gastaria quase R$ 300 fazendo tendo a mesma rotina com um carro movido a gasolina.

Um das principais diferenças do carro elétrico para o carro com combustível é a quantidade menor de barulho. O motor é silencioso e dispensa o uso de radiadores, por exemplo. No carro de Leonardo o motor é posicionado na parte de trás, entre o porta-malas e as rodas. A parte dianteira do carro também conta com um capô, mas embaixo da lataria existe apenas um compartimento que pode ser usado como bagageiro.

"Compensou em todos os aspectos. É muito prático parar em casa e ligar o carro em uma tomada, como faço com o celular. É muito prático, porque no outro dia a bateria está 100% carregada", explicou o proprietário do carro elétrico.

O ponto negativo, na avaliação do proprietário, é que as revisões precisam ser feitas em estados vizinhos, como Rio de Janeiro e São Paulo, uma vez que o Espírito Santo não tem oficinas licenciadas.

A engenheira eletricista Aline Gonçalves Santos também tem um carro elétrico. Com um investimento de R$ 27 mil, ela mesmo transformou em elétrico um fusca que era movido a gasolina. Segundo ela, a autonomia do carro é de 50 quilômetros. Aline e Leonardo são membros da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores (Abravei).

"É um maior incentivo para os capixabas conhecerem os veículos elétricos e saberem que é uma realidade também para o Espírito Santo", disse a engenheira.

A engenheira eletricista Aline Gonçalves Santos também tem um carro elétrico. Ela investiu R$ 27 e transformou em elétrico um fusca que era movido a gasolina. Segundo ela, a autonomia do carro é de 50 quilômetros Crédito: Eduardo Dias