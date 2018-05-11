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Posto para abastecer carros elétricos será inaugurado em Vitória

Primeiro eletroposto do Espírito Santo ficará no estacionamento de um shopping na Praia do Suá

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 16:17

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

11 mai 2018 às 16:17
O publicitário Leonardo Bazoni circula aproximadamente 800 quilômetros por semana. Segundo ele, o gasto com energia elétrica é de R$ 150 reais por mês. Ele diz que gastaria quase R$ 300 fazendo tendo a mesma rotina com um carro movido a gasolina. Crédito: Eduardo Dias
O publicitário Leonardo Bazoni lembra dos tempos que era criança e leu em uma revista, em 1992, que os carros elétricos seriam os mais populares do mundo em 1996. Muito tempo se passou desde então, a tecnologia dos carros elétricos avançou, mas o número de carros elétricos pelas ruas ainda é baixo. Muito menor do que Leonardo imaginava quando ainda era criança.
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No Espírito Santo existem apenas 20 carros elétricos atualmente, e os donos dos veículos estão celebrando a inauguração do primeiro eletroposto do Espírito Santo. O local exclusivo para o abastecimento de carros elétricos será inaugurado no estacionamento de um shopping na Enseada do Suá, em Vitória.
Leonardo conseguiu realizar o sonho de ter um carro elétrico no ano passado, com um investimento de R$ 140 mil. Com a bateria totalmente carregada, o carro tem uma autonomia de 160 quilômetros. O publicitário garante que consegue carregar a bateria do veículo em qualquer lugar com uma tomada de 220 volts.
Eletroposto para abastecer carros elétricos será inaugurado em Vitória Crédito: Eduardo Dias
O publicitário circula aproximadamente 800 quilômetros por semana. Segundo ele, o gasto com energia elétrica é de R$ 150 reais por mês. Ele diz que gastaria quase R$ 300 fazendo tendo a mesma rotina com um carro movido a gasolina.
Um das principais diferenças do carro elétrico para o carro com combustível é a quantidade menor de barulho. O motor é silencioso e dispensa o uso de radiadores, por exemplo. No carro de Leonardo o motor é posicionado na parte de trás, entre o porta-malas e as rodas. A parte dianteira do carro também conta com um capô, mas embaixo da lataria existe apenas um compartimento que pode ser usado como bagageiro.
"Compensou em todos os aspectos. É muito prático parar em casa e ligar o carro em uma tomada, como faço com o celular. É muito prático, porque no outro dia a bateria está 100% carregada", explicou o proprietário do carro elétrico.
O ponto negativo, na avaliação do proprietário, é que as revisões precisam ser feitas em estados vizinhos, como Rio de Janeiro e São Paulo, uma vez que o Espírito Santo não tem oficinas licenciadas.
A engenheira eletricista Aline Gonçalves Santos também tem um carro elétrico. Com um investimento de R$ 27 mil, ela mesmo transformou em elétrico um fusca que era movido a gasolina. Segundo ela, a autonomia do carro é de 50 quilômetros. Aline e Leonardo são membros da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores (Abravei).
"É um maior incentivo para os capixabas conhecerem os veículos elétricos e saberem que é uma realidade também para o Espírito Santo", disse a engenheira.
A engenheira eletricista Aline Gonçalves Santos também tem um carro elétrico. Ela investiu R$ 27 e transformou em elétrico um fusca que era movido a gasolina. Segundo ela, a autonomia do carro é de 50 quilômetros Crédito: Eduardo Dias
Não haverá cobrança pelo consumo de energia no eletroposto de Vitória, o custo para o proprietário do carro será a taxa cobrada por uma vaga de estacionamento no shopping.

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