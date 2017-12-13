Posto de Vila Velha já vende gasolina a mais de R$ 4

O gestor ambiental Luiz Gonzaga reclama do preço da gasolina. Posto de Vila Velha já vende o litro a mais de R$ 4 Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

O motorista tem passado aperto na hora de abastecer o carro. Em Vila Velha, já tem posto de combustível vendendo o litro da gasolina a mais de R$ 4.

A Petrobras vem alterando os preços da gasolina e do diesel quase que diariamente desde que entrou em vigor, em julho, a nova política de preços da estatal.

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Nesta quarta-feira (13), começou a valer o reajuste de 1,1% na gasolina e de 1% no diesel, o terceiro aumento seguido em menos de cinco dias.

Durante uma ronda nas cidades de Vila Velha e Cariacica, a reportagem da CBN encontrou um posto com o preço do litro da gasolina a R$ 4,09, na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na entrada do bairro da Glória. Em vários outros estabelecimentos da rodovia, o preço se aproximava dos R$ 4, com o valor mínimo encontrado de R$ 3,70.

Já na BR 262, em Cariacica, o preço variava entre R$ 3,70 e R$ 3,90. Os motoristas nas ruas estão cada dia mais insatisfeitos. O taxista Francisco Soares diz que está impossível fazer um controle dos gastos com esses reajustes frequentes.

"A gente fica sem controle porque eles aumentam e a gente não sabe. Sei que constantemente está subindo. Quando abaixa, a gente nem percebe. Só quando sobe a gente percebe, quando abaixa o dinheiro fica só para eles", desabafa.

O gestor ambiental Luiz Gonzaga se assusta toda vez que vê as placas com preços novos nos postos. Para ele, essa política de preços não é transparente.

"A população tem que estar por dentro, ter consciência do porquê estar aumentando. A gente não sabe porque aumenta. É um pouco camuflado", comenta.

A revisão de preços pode ou não chegar às bombas de combustível porque o valor cobrado nos postos depende de outros fatores, como a própria decisão do comerciante, que tem a liberdade de alterar o preço.