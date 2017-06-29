Posto de saúde é fechado após quebra-quebra em Vila Velha

Posto de saúde em Santa Rita foi fechado nesta quinta e só reabre na segunda-feira Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

A Prefeitura de Vila Velha fechou a Unidade de Saúde do bairro Santa Rita na manhã desta quinta-feira (29) após uma paciente agredir quatro enfermeiros com tapas e arranhões. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamadas para controlar a confusão generalizada.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente chegou à unidade para pegar um medicamento controlado, com data para ser entregue no próximo dia 4 de julho. A mulher, entretanto, disse, que por orientação do seu médico, poderia ser antecipada a entrega para esta quinta-feira.

Uma testemunha contou à reportagem que a mulher ficou descontrolada porque os funcionários foram grossos com ela.

"Fui lá ver o que estava acontecendo. Elas estavam agredindo as meninas porque as meninas trataram ela mal na recepção. Ela já estava nervosa e não tem remédio lá", relatou ela.

Já a pasta informou que a gerente da unidade - um dos enfermeiros - foi agredida enquanto pedia à paciente para aguardar a farmacêutica concluir outro atendimento naquele momento. Outros três enfermeiros também foram atacados pela mulher. De acordo com a secretaria, familiares da paciente também agrediram os enfermeiros.