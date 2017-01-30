Uma falha de comunicação causou uma confusão na unidade de saúde de Boa Vista, na Serra, na manhã desta segunda-feira (30). Centenas de pessoas esperavam na fila por vacinação contra a febre amarela, mas a unidade começou a atender apenas quem tinha comprovante de viagem para áreas de risco. Como muitos não sabiam, eles ficaram revoltados com a situação. A Polícia Militar precisou ser acionada para conter os ânimos por volta das 7h30.

Your browser does not support the audio element. Posto começa a vacinar apenas com comprovação de viagem e causa confusão na Serra

Havia pessoas na fila desde às 14 horas de domingo (29). Durante a madrugada muitas tomaram chuva e só souberam que a vacinação seria exclusivamente com comprovação de viagem quando o posto de saúde foi aberto, já que não havia cartazes informando do lado de fora, segundo populares.

A dona de casa Rosa Gomes, de 66 anos, segurava um lugar para o filho, que estava trabalhando e não poderia ficar na fila. Ela estava desde domingo e reclamou da desorganização. “Primeiro tomei sol. Depois tomei chuva. É horrível né, porque é uma coisa que todo mundo paga. Quando a gente recebe nosso troquinho (salário) a contribuição deles já ficou”, desabafa.

De acordo com funcionários da unidade de saúde seriam aplicadas apenas 100 vacinas, mas outra centena de senhas foram disponibilizadas para evitar confusão. Mesmo assim, na distribuição das últimas quatro senhas houve discussão.

A dona de casa Maria Aparecida Pereira, de 36 anos, acabou ficando sem vacinar ela e a família. A filha esperava desde às 5 horas da manhã. Ela vai viajar para Ecoporanga, no Noroeste do Estado, área considerada de risco, e não sabia que precisava de comprovação. “Ontem eu e meu esposo vinhemos aqui, mas tinha gente vendendo lugar na fila. Hoje cedo minha filha e meu esposo subiram e esperavam até agora, quando falaram que acabaram as senhas. Muita falta de consideração”, lamenta.

Outro lado