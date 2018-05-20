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LEITÃO DA SILVA

Postes da Leitão da Silva serão realocados pela EDP até domingo (27)

Trabalho é a pedido do DER como uma das etapas necessárias para as obras na avenida

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 11:40

Publicado em 

20 mai 2018 às 11:40
Parte da avenida Leitão da Silva, no trecho entre as avenidas César Hilal e Beira-Mar, ficará parcialmente interditada até às 15 horas deste domingo (20) para trabalhos da EDP. As equipes estão mudando a posição dos postes que ficam no sentido Beira Mar e uma faixa está sinalizada com cones indicando o serviço. O objetivo é afastá-los mais da rua, realocando-os mais próximos às residências.
Postes são realocados para obras na Leitão da Silva
O trabalho atende a uma solicitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER), como uma das etapas necessárias para as obras na Leitão da Silva. Ao todo, 13 postes terão de mudar de posição. Neste domingo (20), seis postes estão sendo remanejados e os outros sete serão movidos no próximo domingo (27). Por conta desse serviço, os moradores da região estão com o fornecimento de energia temporariamente interrompido.
Com informações de Caíque Verli

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