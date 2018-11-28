Postes com ferragens expostas são alvo de reclamações na BR 262

O aposentado Robério Alves mora no bairro Alto Lage disse que convive com a situação há muitos anos. Ele caminha pelo canteiro central da BR todos os dias Crédito: Eduardo Dias

Milhares de pessoas que passam diariamente pela BR 262, em Cariacica, podem não se atentar, mas os postes de iluminação localizados no trecho entre os bairros Jardim América e Vila Capixaba estão em péssimo estado de conservação: ferragens expostas, falta de manutenção, inclinação da estrutura. Com isso, motoristas e pedestres dizem passar pela rodovia com preocupação e insegurança.

Na manhã desta quarta-feira (28), a reportagem da CBN Vitória percorreu o trecho da BR 262 e flagrou pelo menos 15 postes quebrados e com o concreto da base soltando. As armações de aço de diversos postes estão à mostra e tomadas por muita ferrugem.

O aposentado Robério Alves mora no bairro Alto Lage e diz que convive com a situação há muitos anos. Ele caminha pelo canteiro central da rodovia todos os dias.

Your browser does not support the audio element. Postes com ferrugens expostas são alvos de reclamações na BR 262

"Já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos que está se arrastando e ninguém faz nada. É perigoso, mas a gente anda com cuidado, para evitar acidente. É difícil eles fazerem a manutenção desse poste", disse o aposentado.

O aposentado Robério Alves mora no bairro Alto Lage disse que convive com a situação há muitos anos. Ele caminha pelo canteiro central da BR todos os dias Crédito: Eduardo Dias

Para pessoas que transitam pela região, o cenário é considerado menos preocupante em alguns locais porque os postes não estão tensionados pela fiação - a ligação entre eles é subterrânea. Porém, os pedestres que passam próximos deles relatam que até tocar na estrutura já provoca a queda de parte do cimento que reveste o poste.

RESPOSTA