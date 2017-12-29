Porto e Aeroporto de Vitória: obras na história do ES

Depois de muitos anos de espera, duas obras muito aguardadas pelo capixaba chegaram ao fim: o Porto e o Aeroporto de Vitória. Após muitas promessas, paralisações e aumento dos gastos inicialmente previstos, a dragagem do Porto de Vitória foi concluída em outubro deste ano. Já o novo aeroporto da capital capixaba está praticamente concluído, restando alguns detalhes para entrar em funcionamento, segundo a empresa que toca a obra e a Infraero.