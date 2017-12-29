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RETROSPECTIVA 2017

Porto e Aeroporto de Vitória: obras na história do ES

Confira a reportagem especial de Rafael Monteiro de Barros

Publicado em 29 de Dezembro de 2017 às 12:19

Publicado em 

29 dez 2017 às 12:19
Depois de muitos anos de espera, duas obras muito aguardadas pelo capixaba chegaram ao fim: o Porto e o Aeroporto de Vitória. Após muitas promessas, paralisações e aumento dos gastos inicialmente previstos, a dragagem do Porto de Vitória foi concluída em outubro deste ano. Já o novo aeroporto da capital capixaba está praticamente concluído, restando alguns detalhes para entrar em funcionamento, segundo a empresa que toca a obra e a Infraero. 
ESPECIAL 04 - RETROSPECTIVA 2017 - RAFAEL M DE BARROS - 6.24s - 29-12-17

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