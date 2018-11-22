A imponência do navio atracado Porto de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Com a limitação do Porto de Vitória para receber navios de grande porte, o governo do Estado e a Codesa estudam alternativas para voltar a receber cruzeiros marítimos na temporada de verão. Estudos serão feitos para saber se o Porto de Vitória consegue receber navios acima de 240 metros de comprimento. O porto de Ubu, que pertence a Samarco, também é estudado como uma alternativa.

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior, entre novembro de 2017 e março de 2018 Vitória recebeu apenas dois cruzeiros marítimos. Um número muito menor, se comparado com a temporada de 2010/11, quando mais de 30 cruzeiros fizeram escala na capital. A quantidade vem caindo ano a ano, por causa da renovação da frota dos navios, que estão cada vez maiores e não conseguem atracar em portos menores.

Your browser does not support the audio element. Porto de Vitória terá capacidade testada para receber navios maiores

De acordo com Paulo Renato, a dificuldade hoje no Porto de Vitória é a manobra do navio. Se for um navio muito grande, o navio não consegue fazer o giro para sair do porto. “O maior giro que é possível fazer no Porto de Vitória é de 240 metros. Hoje esses navios têm 310 metros, no mínimo”.

Na próxima semana, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), vai realizar estudos para atualizar a capacidade do Porto de Vitória. Objetivo é ver se as dimensões do cais e berços estão atualizados e, com isso, ampliar a capacidade de Vitória receber embarcações mais robustas.

Os estudos, que acontecem em parceria com laboratório da Universidade de São Paulo (USP), vão trazer resultados que servirão tanto para os navios de carga quanto para navios de passageiros. Mas a expectativa da Secretaria de Estado do Turismo é que os resultados ajudem a impulsionar o turismo no Espírito Santo. A Codesa informou que o Porto de Vitória está apto para receber navios de cruzeiro com até 242 metros de comprimento.

UBU

Diante dessa situação, a Secretaria de Turismo estuda também a possibilidade de transformar o Porto de Ubu, em Anchieta, em um local de desembarque de turistas. “Já fizemos algumas agendas com a Samarco, no sentido de ver a possibilidade do navio atracar no Porto de Ubu, que é uma área turística do Litoral Sul. Estão sendo feitos estudos técnicos para ver essa viabilidade”, contou.

O secretário destacou que nos próximos anos o número de cruzeiros marítimos vai aumentar significativamente em todo mundo. Por isso, o Estado precisa pensar em alternativas para receber esses navios.

Para a próxima temporada de cruzeiros, apenas um está confirmado para fazer escala em Vitória. Segundo o secretário, outras duas empresas esperam uma definição do aumento da capacidade do Porto de Vitória para informar se vão fazer escala na capital.