Os portos de Vitória e Tubarão já estão trabalhando com um sistema exclusivo de previsão meteorológica de navegação. O novo programa integra o Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (VTMIS - sigla em inglês). A Codesa é a responsável por colher as informações e passar para a Marinha, que faz a previsão.

Your browser does not support the audio element. Porto de Vitória implanta serviço meteorológico inédito no Brasil

O controlador do Serviço do Tráfego de Embarcações da Codesa, Agostinho Sobral, destaca que a previsão é feita diariamente e aponta as condições climáticas de dois dias. Ele salienta que o serviço vai oferecer mais segurança e eficiência para os navios que chegam no Porto de Vitória. “Vamos passar essas informações para os navios, ou seja, quem chegar a Vitória já vai saber como está o tempo e o mar para se precaver”, afirmou.

Com o sistema, Vitória se iguala a portos internacionais, podendo atrair mais navios. Segundo Sobral, esse serviço é inédito no país. “Igual ao nosso não há no Brasil. Somos os primeiros. Temos a parte de controle do tráfego de embarcações e a integração de sistemas. Todas as informações que recebemos dos navios e radares que temos são integradas com o porto sem papel, que é um sistema do governo federal e com o sistema de gerenciamento do porto, que é da Codesa”, destacou.