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Porto de Vitória implanta serviço meteorológico inédito no Brasil

O novo serviço vai oferecer mais segurança e eficiência para os navios que chegam no Porto de Vitória

Publicado em 04 de Agosto de 2017 às 18:53

Publicado em 

04 ago 2017 às 18:53
Os portos de Vitória e Tubarão já estão trabalhando com um sistema exclusivo de previsão meteorológica de navegação. O novo programa integra o Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (VTMIS - sigla em inglês). A Codesa é a responsável por colher as informações e passar para a Marinha, que faz a previsão.
Porto de Vitória implanta serviço meteorológico inédito no Brasil
O controlador do Serviço do Tráfego de Embarcações da Codesa, Agostinho Sobral, destaca que a previsão é feita diariamente e aponta as condições climáticas de dois dias. Ele salienta que o serviço vai oferecer mais segurança e eficiência para os navios que chegam no Porto de Vitória. “Vamos passar essas informações para os navios, ou seja, quem chegar a Vitória já vai saber como está o tempo e o mar para se precaver”, afirmou.
Com o sistema, Vitória se iguala a portos internacionais, podendo atrair mais navios. Segundo Sobral, esse serviço é inédito no país. “Igual ao nosso não há no Brasil. Somos os primeiros. Temos a parte de controle do tráfego de embarcações e a integração de sistemas. Todas as informações que recebemos dos navios e radares que temos são integradas com o porto sem papel, que é um sistema do governo federal e com o sistema de gerenciamento do porto, que é da Codesa”, destacou.
A previsão meteorológica já está disponível para consulta no site da Codesa e da Marinha. O serviço ainda precisa ser homologado pela Marinha. A expectativa é que isso ocorra no início do mês de setembro.

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