Os clientes que precisaram ir a quatro agências bancárias na Reta da Penha na manhã desta quinta-feira (5) encontraram um rastro de destruição. Manifestantes contra o aumento da tarifa do Transcol depredaram as as agências Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob na noite desta quarta-feira (4). A tarifa convencional subiu de R$ 2,75 para R$ 3,20. Outros sistemas, como Bike GV e Seletivo também tiveram as passagens reajustadas desde o último domingo (1), mas muitos não concordaram.

Três pessoas foram detidas e um adolescente apreendido na manifestação. No entanto, segundo a polícia, eles não são suspeitos de quebrarem as portas das agências. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) todos foram encaminhados a uma delegacia e liberados. Diferente da manifestação contra a PEC 55, que previa um limite para os gastos públicos da União, em dezembro, o comércio não teve prejuízo, segundo a Associação de Comerciantes da Praia do Canto.

Your browser does not support the audio element. Portas de bancos amanhecem destruídas após manifestação em Vitória

Nas agências quem chegava para usar os caixas eletrônicos pela manhã não entendia o quebra-quebra e criticava os manifestantes. O cozinheiro Matheus Lima, de 23 anos, disse que a violência não é a melhor saída para reivindicar direitos. “Não tem nada a ver com passagem. É a realidade que a gente tem hoje: as pessoas vem algo de valor e acredita que depredando vão resolver alguma coisa”, destacou.

O professor Mário Simões, de 59 anos, também foi fazer uso do caixa eletrônico de uma agência bancária na Reta da Penha e ficou impressionado com a destruição das portas. Ele disse que a manifestação é válida, e é contra o aumento do valor da passagem, mas acredita que infiltrados cometeram vandalismo. “Para os manifestantes controlar esse povo infiltrado é difícil. Agora tem que ter mais policiamento, agindo de forma efetiva”, acrescentou.