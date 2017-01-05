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Portas de bancos amanhecem destruídas após manifestação em Vitória

Depredações ocorram durante protesto contra reajuste de passagens do Transcol. A tarifa convencional subiu de R$ 2,75 para R$ 3,20

Publicado em 05 de Janeiro de 2017 às 14:29

Publicado em 

05 jan 2017 às 14:29
Os clientes que precisaram ir a quatro agências bancárias na Reta da Penha na manhã desta quinta-feira (5) encontraram um rastro de destruição. Manifestantes contra o aumento da tarifa do Transcol depredaram as as agências Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob na noite desta quarta-feira (4). A tarifa convencional subiu de R$ 2,75 para R$ 3,20. Outros sistemas, como Bike GV e Seletivo também tiveram as passagens reajustadas desde o último domingo (1), mas muitos não concordaram. 
Três pessoas foram detidas e um adolescente apreendido na manifestação. No entanto, segundo a polícia, eles não são suspeitos de quebrarem as portas das agências. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) todos foram encaminhados a uma delegacia e liberados. Diferente da manifestação contra a PEC 55, que previa um limite para os gastos públicos da União, em dezembro, o comércio não teve prejuízo, segundo a Associação de Comerciantes da Praia do Canto.
Portas de bancos amanhecem destruídas após manifestação em Vitória
Nas agências quem chegava para usar os caixas eletrônicos pela manhã não entendia o quebra-quebra e criticava os manifestantes. O cozinheiro Matheus Lima, de 23 anos, disse que a violência não é a melhor saída para reivindicar direitos. “Não tem nada a ver com passagem. É a realidade que a gente tem hoje: as pessoas vem algo de valor e acredita que depredando vão resolver alguma coisa”, destacou.
O professor Mário Simões, de 59 anos, também foi fazer uso do caixa eletrônico de uma agência bancária na Reta da Penha e ficou impressionado com a destruição das portas. Ele disse que a manifestação é válida, e é contra o aumento do valor da passagem, mas acredita que infiltrados cometeram vandalismo. “Para os manifestantes controlar esse povo infiltrado é difícil. Agora tem que ter mais policiamento, agindo de forma efetiva”, acrescentou.
A Polícia Militar afirmou que acompanhou toda a manifestação na noite desta quarta-feira (4). Houve momento em que manifestantes entraram em confronto com o Batalhão de Missões Especiais (BME) e foram jogados rojões contra os policiais, segundo a Sesp.

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