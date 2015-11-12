As grandes filas de caminhões observadas nos seis acessos aos terminais do Porto Vitória em dia de chegada de mercadoria estão com os dias contados. A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que administra o porto, vai implementar em breve o Sistema de Tecnologia de Agendamento de Caminhões, que promete pôr fim à situação e melhorar o fluxo de veículos nas rodovias e bairros da região.

A licença de instalação do sistema foi obtida pela Codesa nessa terça-feira (10), após liberação do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema). O presidente da Companhia, Clovis Lascosque, explicou que o documento permite instituir as portarias automatizadas, integrante da Cadeia Logística Inteligente (Portolog). A Codesa será a primeira Companhia Docas, ligada à Secretaria de Portas da Presidência da República (SEP-PR) a implementar o sistema.

Your browser does not support the audio element. Portarias automatizadas no Porto de Vitória promete pôr fim às filas de caminhões

"Que é a portaria equipada com gates de balanças e sistema eletrônico de controle de acesso de caminhões e mercadorias. Então, vamos ter um controle de todo movimento de cargas e pessoas que adentram ao porto. Isso será controlado, inclusive, pela Receita Federal", explicou.

Além das portarias, o projeto prevê áreas de apoio logístico portuário, viabilizando os agendamentos dos caminhões, como explica a diretora de Planejamento e Desenvolvimento da CODESA, Mayhara Chaves.

"São alguns estacionamentos, pátios de caminhões. A partir do ano que vem, vamos fazer o credenciamento. As pessoas que tem área vão se habilitar e se credenciar junto à Codesa, para poder fazer esse estacionamento de caminhões na região do entorno do porto. Então, o caminhão vai ficar estacionado nesse pátio e o porto vai sinalizar quando esse caminhão pode entrar", afirmou.

O agendamento deve acontecer com até 24 horas de antecedência e vai levar em consideração o tipo de carga que está sendo transportada, os navios em operação e a necessidade de alimentação de carga para embarque nos navios, segundo a Codesa.