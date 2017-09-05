Portão roubado é devolvido em Vitória

Um portão com quatro metros de comprimento e dois de altura, que foi furtado de um condomínio no último sábado (2), foi devolvido na manhã desta terça-feira (5). O crime ocorreu em plena luz do dia na Avenida César Hilal, na Praia do Suá, em Vitória. O portão foi vendido para uma loja de material reciclável em Goiabeiras, na Capital, e devolvido pelo dono deste estabelecimento. Mesmo com a iniciativa de devolver o portão, o comprador é investigado pelo polícia por suspeita de receptação de material roubado.

O portão chegou ao estabelecimento em Goiabeiras por meio de um frete. Segundo o responsável por este serviço, o suspeito de furtar o portão – ainda não identificado pela polícia – tinha pele escura, aparentava ter 60 anos e disse que prestava serviços para o condomínio – de onde o portão foi retirado. Para convencer o frete a transportar o portão, o suspeito disse que havia negociado com os responsáveis pelo condomínio. “Eu perguntei: ‘rapaz, mas você vai tirar esse portão?’. Ele falou que o filho estava trazendo outro de Campo Grande. Me convenceu, infelizmente”, relata o dono da loja de materiais recicláveis.

O portão foi comprado por R$ 350,00. O filho do comprador afirma que ambos só perceberam que se tratava de um crime quando viram o caso na imprensa. “Meu pai me consultou e perguntou se eu deveria comprar. Disse que pelo preço estava bom. Se fosse mandar fazer, pagaria até R$ 7 mil. Aí carregado por um conhecido. Não achei que um ladrão fosse pagar um frete”, justifica.

Segundo a polícia, o dono do estabelecimento, em Goiabeiras, pode ser acusado de receptação de produto roubado. Segundo o chefe da Delegacia Regional de Vitória, delegado Lauro Coimbra, o caso mostra que é necessário as pessoas terem atenção na compra de produtos usados. “Toda compra que se faz sem uma origem é necessário ter atenção. Como no preço, se está muito abaixo do mercado. Com isso evita esse tipo de constrangimento”, alerta o delegado.