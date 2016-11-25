Portador de marcapasso denúncia constrangimento em agência bancária

O desempregado Vinícius Lucindo, de 31 anos, portador de marcapasso, afirma que foi impedido de entrar na Agência da Caixa Econômica Federal de Carapina, na Serra. O marcapasso é um dispositivo eletrônico implantado para o coração bater no ritmo certo, porém, ele fica desregulado quando entra em contato com alguns equipamentos, como a porta giratória dos bancos ou detectores de metal.

Esses equipamentos geram campos eletromagnéticos que confundem o marcapasso. O aparelho entende que o coração bate no ritmo certo e para de enviar os pulsos elétricos. A pessoa pode ter palpitações ou até desmaiar. Por conta dos riscos, sempre que vai a alguma agência bancária, Vinícius apresenta a carteirinha de portador de marcapasso e solicita o acesso à agência pelo porta alternativa. Porém, o desempregado conta que o gerente não permitiu a entrada dele pela porta lateral, na última quarta-feira (23).

Your browser does not support the audio element. Portador de marcapasso denuncia constrangimento em agência bancária

“Eu pedi para abrir a porta lateral, mas o gerente falou que não iria abrir porque a porta giratória era compatível com o marcapasso, que ela era nova e eu poderia passar. Porém, eu recebo orientação do meu médico para não passar”, afirmou.

Segundo Vinícius, ele usa o marcapasso há cinco e nunca foi impedido de entrar em alguma agência bancária por causa do equipamento. Ele diz que sofreu muito constrangimento, pois as pessoas ficavam olhando, como se ele tivesse feito algo errado.

Direito do Consumidor

A diretora do Procon Estadual, Denise Izaíta, explica que o Código de Defesa do Consumidor diz que o cliente deve ser tratado sem discriminação e com proteção contra riscos de produtos e serviços. “Se a porta giratória oferece um risco ao marcapasso, que é o equipamento garantidor da vida do consumidor, o banco está obrigado a oferecer uma outra forma de atendimento a esse consumidor”, informou.

A diretora do Procon destaca que os consumidores que foram impedidos de entrar em algum estabelecimento comercial e tiveram prejuízo podem procurar o Procon para solicitar o estorno da cobrança.

O outro lado