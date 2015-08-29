Porta de ônibus trava e passageiros descem pela saída de emergência

A porta de um ônibus da viação Planeta quebrou na manhã desta sexta-feira (28), em Anchieta, e assustou os passageiros que estavam à bordo. As pessoas foram retirados do coletivo pela saída de emergência.

O ônibus saiu da rodoviária de Vitória às 06 horas com destino a cidade de Marataízes. Segundo o depoimento de um passageiro, que preferiu não ser identificado, por volta de 7h20, na parada na cidade de Anchieta, um problema na porta foi detectado: ela estava travada e não obedecia ao comando do motorista.

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Os passageiros, entre eles idosos e crianças, precisaram aguardar por 40 minutos a chegada de um outro ônibus da viação. Em seguida foram resgatados, um a um, pela janela de emergência do veículo com a ajuda de funcionários da empresa e populares.

Ônibus novo

A assessoria jurídica da Viação Planeta informou que todos os veículos passam por uma revisão completa antes de sair da garagem e que é a primeira vez que um fato desse tipo ocorre.