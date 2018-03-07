Por receio da violência, mulheres buscam arte marcial para autodefesa

Dentro e fora de casa, uma infeliz realidade: os índices de violências praticadas contra mulheres são alarmantes. Com isso, academias de luta têm registrado um número cada vez maior de alunas que buscam aprender alguma arte marcial com o objetivo de desenvolver habilidades de autodefesa.

Professor Marcelo Farineli com alunas de Krav Maga Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A recepcionista Suzana de Oliveira pratica Krav Maga, uma arte marcial de defesa pessoal. Foi justamente isso que a atraiu para o esporte. “De uma maneira geral, eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo. Eu comecei a aprender por mim e também por pensar sobre o que eu faria se eu precisasse defender minha filha na rua. Assim, eu fui vendo a importância do Krav Maga. No final, é também um estilo de vida.”

A motivação para a advogada Victória Coura começar a praticar a mesma luta também foi a autodefesa. Ela contou que ouviu falar da arte marcial por meio de um professor e logo acabou se interessando após um episódio em que um homem segurou o braço dela na rua. “Do jeito que o professor falou, eu pensei que era disso que eu precisava, de algo que me defenda, não importando se eu sou mulher, pequena e se eu não tenho força física bruta.”

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A médica Paola Nicoletti pratica Krav Maga há quatro anos e diz que se ente mais segura praticando a luta. “A visão periférica aumenta e nós temos um pouco mais de segurança sabendo que somos capazes de nos defender, mesmo que um pouco ainda.”

Todas elas indicam a prática da arte marcial para outras mulheres. Segundo o professor de Krav Maga Marcelo Farineli, atualmente, as mulheres são cerca de 40% do total de alunos para quem ele ensina a luta e o número vem crescendo nos últimos anos.

Já o professor de Kung Fu, Abias Júnior, diz que, além de muitas mulheres procurarem praticar uma luta para aprimorar técnicas de defesa pessoal, também há uma parcela que vai atrás de uma arte marcial para praticar uma atividade física.