Choveu acima da média no Estado nos últimos meses. Mesmo assim, o município de Itaguaçu, no Noroeste do Estado, entrou em racionamento recentemente e outras seis cidades estão entre a situação de alerta e o crítico, sendo monitorados pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). Mas será que a chuva não amenizou a crise hídrica que vivemos desde o ano passado?

Your browser does not support the audio element. Por que falta água no Estado mesmo com um ano chuvoso

Segundo o diretor-presidente da Agerh, Leonardo Deptulski, a chuva foi mais intensa na área de litoral. Já no interior, pequenos ou curtos períodos de estiagem já são suficientes para secar as bacias hídricas, de acordo com Deptulski. “Essa chuva foi muito concentrada no litoral, não foi uniforme. Nas regiões de cabeceiras de rios de curta extensão, mais ao Oeste e Norte, não tivemos o mesmo volume de chuva das áreas litorâneas. Um período curto de estiagem diminui a vazão”, explica à Rádio CBN Vitória.

A orientação é já economizar. Municípios de todo o Espírito Santo foram proibidos nesta semana de captar água durante o dia para uso industrial e para a agricultura. A situação mais grave no Espírito Santo é no município de Itaguaçu, onde até o abastecimento para o consumo humano também está suspenso, mas no período diário entre às 18h e às 6h.

Um internauta do portal Gazetaonline registrou imagens quanto a situação Rio Santa Joana, em Itaguaçu. O internauta do Gazeta Online Fernando Tozzo enviou uma foto do afluente em Pontal, zona rural de Itaguaçu, onde quase não se vê água.

Em outras cidades, por enquanto, é feito o monitoramento, como São Roque do Canaã (Rio Santa Maria do Doce), Pinheiros (Rio Itaúnas), São Mateus e Conceição da Barra (Rio Cricaré) e São Gabriel da Palha e Vila Valério (Rio São José).

GRANDE VITÓRIA

Na Grande Vitória, a situação preocupa mais no Rio Jucu, que está com nível próximo ao crítico. A vazão atual, de acordo com a Agerh, é de 7.657 litros/s, sendo que o nível considerado crítico é de 5.292 litros/s e a média normal de 15.965 litros/s. O Rio Santa Maria está com nível acima do nível normal. Hoje com vazão de 12.343 litros/s. A média crítica é de 3.800 litros/s e a normal 7.526 litros/s.