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Literalmente uma farmácia em cada esquina. Essa é a realidade registrada no cruzamento das avenidas Dr. Jair de Andrade e São Paulo, no bairro Itapoã, em Vila Velha. Quatro farmácias disputam consumidores e ocupam espaços cada vez maiores nos quarteirões. Essa situação não se limita à Vila Velha. De acordo com as prefeituras da Grande Vitória, entre os anos de 2016 e início de 2018, 133 farmácias foram abertas.

Your browser does not support the audio element. Por que existem tantas farmácias na Grande Vitória

Em Jardim da Penha, na capital, recentemente uma grande rede de farmácias se instalou onde antes funcionava um salão de festas infantis, em frente a uma praça de muito movimento. Nos arredores da mesma praça, outras duas farmácias bem conhecidas também abriram suas portas.

A sensação que o capixaba tem é de que está presenciando uma explosão do mercado farmacêutico no Estado. Nas ruas, muitos acham que a oferta maior beneficia o consumidor, que tem mais poder de escolha, porém, em detrimento do pequeno comerciante.

“Eu vejo de forma positiva para o consumidor porque, à medida que você tem uma oferta maior de produtos, uma concorrência maior, você também tem a possibilidade de preços mais competitivos”, avalia o gerente comercial Paulo Sérgio Pereira.

“São farmácias grandes que fazem compras em uma escala grande e que conseguem ter preços que as pequenas não conseguem ter", destaca o engenheiro Domingos Benjamin.

“Mais ou menos tudo do mesmo preço. Tem facilidade demais. E quando a gente vê facilidade demais, a gente desconfia”, pondera a aposentada Ana Lúcia Henning.

Na opinião do professor de finanças e doutor em Ciências Contábeis, Fernando Galdi, a expansão de farmácias no Estado é um fenômeno que não deixa de ser interessante, mas que se explica pelo fácil acesso que essas empresas têm ao grande capital.

“Normalmente são empresas que são listadas em Bolsas de Valores ou que têm algum fundo de investimento, portanto têm acesso ao mercado de capitais e conseguem financiamento abundante. E, com isso, essas empresas podem testar o mercado", explica Galdi.

Para Sammy Azevedo, gerente regional da Pague Menos no Espírito Santo, esse cenário promove uma competitividade sadia entre concorrência. “Hoje as grandes redes trabalham com uma linha de expansão muito parecida, com preços muito equivalentes. A gente vê isso como uma competitividade sadia”, diz Azevedo.

Para as farmácias menores, porém, esse fenômeno pode se mostrar predatório. Nossa reportagem flagrou muitas farmácias de portas fechadas em bairros movimentados, como a Praia do Suá. O proprietário de uma drogaria na Avenida Marechal Campos, em Vitória, que não quis se identificar, sente-se ameaçado com essa nova realidade. No mesmo quarteirão de sua farmácia, outra drogaria fechou as portas.

“Várias outras farmácias já fecharam ou estão em situação difícil, ainda veio a crise. Quem tem uma estrutura grande consegue sobreviver, mas para os pequenos fica difícil”, reclama.