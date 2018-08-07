Por que a conta de energia vai subir de novo no ES?

Além do reajuste, a bandeira permanecerá vermelha em nível 2 em agosto Crédito: Divulgação/EDP

A conta de energia do capixaba ficou mais cara. Nesta terça-feira (7), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou um reajuste de 16,30% para os consumidores residenciais do Espírito Santo, que são considerados os consumidores de baixa tensão. Já para os consumidores de alta tensão, como indústrias e shoppings, o reajuste foi de 14,99%. Na média, o valor da conta de energia no Estado vai subir 15,87% , acima dos 12,87% recomendados no parecer técnico da Aneel protocolado no dia 27 de julho.

Your browser does not support the audio element. Reajuste na conta de luz: saiba porque a conta de energia subiu de novo no ES

Segundo Donato da Silva Filho, que é diretor de Regulação da EDP, empresa que distribui energia para cerca de 1,5 milhão de consumidores em 70 municípios capixabas, o valor médio da conta de energia no Estado é de cerca de R$ 100. Isso significa que, com o aumento anunciado, o preço da fatura saltaria para aproximadamente R$ 116.

A comerciante Elionete Lima Rosa vai tentar economizar energia depois do reajuste Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A seca em várias regiões do Brasil e a reativação de termoelétricas foram os principais motivos do reajuste médio de 15,87% nas contas de energia do ES aprovado pela Diretoria da Aneel. Por causa da seca, muitas hidrelétricas ficaram desativadas e as termoelétricas, que produzem energia a um custo maior, precisaram ser ativadas.

Na composição do reajuste médio de 15,87%, o custo de produção da energia elétrica, alavancado pela seca e pela ativação das termoelétricas, representa 12%. A elevação do preço do dólar acrescenta mais de 2% a essa conta. Já o aumento dos custos da distribuição da EDP alcança 1,86%, aproximadamente.

De acordo com Donato da Silva Filho, apesar de o Espírito Santo não estar passando por um período de seca acentuada, outras regiões do Brasil enfrentam o problema, como a divisa de Minas Gerais com São Paulo. Nesses locais, estão parte significativa dos grandes reservatórios de hidrelétricas que produzem energia para o Sudeste do Brasil.

Como a energia consumida no Espírito Santo é produzida, principalmente, fora do território capixaba, o Estado acaba sofrendo as consequências da seca em outros locais, como explica Donato da Silva Filho.

Para o educador Cleverson Assunção, o reajuste da tarifa de energia é um absurdo Crédito: Rafael Monteiro de Barros

“Quando não chove nessas regiões, os grandes reservatórios não se enchem. Na hora que vem o período seco, não tem de onde tirar água e acaba sendo preciso utilizar mais as termoelétricas.”

Ainda segundo Donato da Silva Filho, a energia consumida no Espírito Santo é comprada de diversas usinas e isso é feito de forma muito pulverizada, o que significa que não é possível apontar as principais fornecedoras de energia elétrica para distribuição no Estado, de acordo com o diretor de Regulação da EDP

A comerciante Elionete Lima Rosa achou o percentual de reajuste exagerado. A solução, segundo ela, vai ser reduzir o consumo. “Vou tentar economizar, desligar tudo. Se puder, vou desligar até a geladeira à noite. O que for possível, vou fazer. Ninguém aguenta isso.”

Para o educador Cleverson Assunção Guerrera, a única alternativa é também a economia. “Esse reajuste é um absurdo, subiu muito. O que nos resta, agora, é economizar. Eu, por exemplo, que moro só, tiro tudo da tomada e só a geladeira fica consumindo energia.”

BANDEIRA VERMELHA

Na semana passada, a Aneel informou que as contas de luz continuarão com a bandeira tarifária vermelha nível 2 . Com isso, as as faturas permanecem com a cobrança extra de R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.