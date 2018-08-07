Por que a conta de energia vai subir de novo no ES?

A conta de energia do capixaba ficou mais cara. Nesta terça-feira (7), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou um reajuste de 16,30% para os consumidores residenciais do Espírito Santo, que são considerados os consumidores de baixa tensão. Já para os consumidores de alta tensão, como indústrias e shoppings, o reajuste foi de 14,99%. Na média, o valor da conta de energia no Estado vai subir 15,87%, acima dos 12,87% recomendados no parecer técnico da Aneel protocolado no dia 27 de julho.
Reajuste na conta de luz: saiba porque a conta de energia subiu de novo no ES
Segundo Donato da Silva Filho, que é diretor de Regulação da EDP, empresa que distribui energia para cerca de 1,5 milhão de consumidores em 70 municípios capixabas, o valor médio da conta de energia no Estado é de cerca de R$ 100. Isso significa que, com o aumento anunciado, o preço da fatura saltaria para aproximadamente R$ 116.
A seca em várias regiões do Brasil e a reativação de termoelétricas foram os principais motivos do reajuste médio de 15,87% nas contas de energia do ES aprovado pela Diretoria da Aneel. Por causa da seca, muitas hidrelétricas ficaram desativadas e as termoelétricas, que produzem energia a um custo maior, precisaram ser ativadas.
Na composição do reajuste médio de 15,87%, o custo de produção da energia elétrica, alavancado pela seca e pela ativação das termoelétricas, representa 12%. A elevação do preço do dólar acrescenta mais de 2% a essa conta. Já o aumento dos custos da distribuição da EDP alcança 1,86%, aproximadamente.
De acordo com Donato da Silva Filho, apesar de o Espírito Santo não estar passando por um período de seca acentuada, outras regiões do Brasil enfrentam o problema, como a divisa de Minas Gerais com São Paulo. Nesses locais, estão parte significativa dos grandes reservatórios de hidrelétricas que produzem energia para o Sudeste do Brasil.
Como a energia consumida no Espírito Santo é produzida, principalmente, fora do território capixaba, o Estado acaba sofrendo as consequências da seca em outros locais, como explica Donato da Silva Filho.
“Quando não chove nessas regiões, os grandes reservatórios não se enchem. Na hora que vem o período seco, não tem de onde tirar água e acaba sendo preciso utilizar mais as termoelétricas.”
Ainda segundo Donato da Silva Filho, a energia consumida no Espírito Santo é comprada de diversas usinas e isso é feito de forma muito pulverizada, o que significa que não é possível apontar as principais fornecedoras de energia elétrica para distribuição no Estado, de acordo com o diretor de Regulação da EDP
A comerciante Elionete Lima Rosa achou o percentual de reajuste exagerado. A solução, segundo ela, vai ser reduzir o consumo. “Vou tentar economizar, desligar tudo. Se puder, vou desligar até a geladeira à noite. O que for possível, vou fazer. Ninguém aguenta isso.”
Para o educador Cleverson Assunção Guerrera, a única alternativa é também a economia. “Esse reajuste é um absurdo, subiu muito. O que nos resta, agora, é economizar. Eu, por exemplo, que moro só, tiro tudo da tomada e só a geladeira fica consumindo energia.”
BANDEIRA VERMELHA
Na semana passada, a Aneel informou que as contas de luz continuarão com a bandeira tarifária vermelha nível 2. Com isso, as as faturas permanecem com a cobrança extra de R$ 5 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
"A manutenção da cor da bandeira deve-se ao prosseguimento das condições hidrológicas desfavoráveis e à redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN)", expliocou a Aneel.