No Terminal de Carapina, na Serra, os ônibus circulam normalmente na manhã deste domingo (31) e o movimento é tranquilo Crédito: Caíque Verli

Mesmo com os rodoviários em greve, os ônibus do sistema Transcol voltaram a circular normalmente na manhã deste domingo em todos os terminais da Grande Vitória. Por determinação judicial, a circulação deve ficar normalizada até o meio-dia de segunda para não prejudicar quem precisa do transporte público para se locomover na virada do ano.

Your browser does not support the audio element. Por ordem da Justiça, ônibus circulam normalmente neste domingo

Após as 12h do primeiro dia do ano, os rodoviários prometem retomar a greve normal, com a circulação de 70% da frota nos horários de pico e 50% nos demais horários.

A movimentação nos terminais era pequena na manhã deste domingo, com poucas reclamações. A cozinheira Sandra de Oliveira ficou aliviada quando chegou no Terminal de Laranjeiras e viu um cenário bem diferente do que passou durante a semana. "Foi tranquilo, foi tranquilo.Durante a semana foi mais tumulto, mas a gente tem que aceitar. Fazer o que", comentou.

A dona de casa Sayonara Coutinho até ficou mais tempo no ponto de ônibus esperando, mas disse que essa espera é normal para o final de semana.

"Só teve a espera normal de domingo mesmo. Fora isso tudo normal. Domingo é mais demorado. Pelo que eu percebi, só está a demora normal de domingo", disse.

A cozinheira Sandra de Oliveira e o marido não precisou esperar ônibus por muito tempo Crédito: Caíque Verli

A frota circula seguindo os horários de domingo e feriado. A decisão do desembargador José Luiz Serafini estabeleceu uma multa de R$ 200 mil caso o Sindicato dos Rodoviários descumpra a ordem judicial.

Nesses dois dias, uma programação especial para a virada do ano foi preparada pela Ceturb. O serviço noturno do Transcol conta viagens extras nas linhas 568, 563, 831, 837, 845, 854, 613 e 609.