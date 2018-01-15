Uma onda de assaltos às agências dos Correios vem trazendo preocupação para funcionários e clientes. Com uma segurança deficiente, bandidos têm aproveitado a oportunidade para roubar corriqueiramente a estatal. Apenas nos primeiros 15 dias de 2018 foram registrados quatro assaltos e uma tentativa. Em todo o ano passado, foram 68 assaltos e 12 arrombamentos. Por causa disso, algumas agências terão segurança armada.

Your browser does not support the audio element. Por causa dos assaltos, Correios terão segurança armada em agências

Além de realizar o serviço de entrega de encomendas, os Correios também fazem procedimentos bancários, como saques e depósitos para o Banco do Brasil. Mesmo funcionando quase como uma agência bancária, os Correios não têm a estrutura de segurança mínima necessária, como portas giratórias e detectores de metal.

Para Fischer Moreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos do Estado do Espírito Santo (SINTECT-ES), essa exposição desperta ainda mais o interesse dos bandidos e deixa funcionários e clientes vulneráveis à violência.

Agência dos Correios no Centro de Vila Velha Crédito: Glacieri Carrareto

“Na verdade a gente nunca conseguiu entender como é que funciona esse convênio dos Correios com o Banco do Brasil. Os Correios fornecem o serviço, o trabalhador não tem o reflexo financeiro para realizar essa atividade e também não tem a questão da segurança no local.”

A Coordenadoria de Comunicação dos Correios informou que a área de segurança da empresa traçou um mapa de risco das unidades de atendimento. De acordo com esse mapa, nos próximos 15 dias cinco agências terão sua segurança reforçada com agentes armados.

A previsão é de que até o fim da primeira quinzena de março outras agências que estão no mapa de risco recebam reforço na segurança. Por questões relativas à política de segurança da empresa não serão revelados os nomes das unidades que receberão esse reforço na segurança. De acordo com o Sintect, se a estatal não cumprir o prazo, a ordem será de greve. “Caso a empresa não venha a atender a demanda, dia 21 (de março) é greve. Até porque, compreendemos que é melhor uma agência fechada e o cidadão prejudicado do que entrar e não ter o direito à manutenção da própria vida.”