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Por causa de Enem adiado, candidatos demonstram satisfação com mais tempo de estudo

Curiosamente, em uma faculdade localizada na Avenida Vitória, na Capital, a equipe de reportagem da CBN não flagrou alunos que tenham ficado para trás, e que tenham perdido o horário da prova, neste sábado, como em várias edições anteriores das provas

Publicado em 03 de Dezembro de 2016 às 15:36

Publicado em 

03 dez 2016 às 15:36
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi reaplicado neste fim de semana para mais de 20 mil candidatos no Espírito Santo. Em novembro, o exame foi realizado em todo país, mas por causa das ocupações nas escolas por estudantes que protestavam contra a PEC do Teto dos Gastos, alguns candidatos tiveram as provas transferidas para este mês. Para muitos candidatos, a prorrogação do exame foi uma oportunidade para que os alunos pudessem estudar mais.
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Curiosamente, em uma faculdade localizada na Avenida Vitória, na Capital, a equipe de reportagem da CBN não flagrou alunos que tenham ficado para trás, e que tenham perdido o horário da prova, neste sábado (03), como em várias edições anteriores das provas.
A jovem Nathália Santos, de 19 anos, tenta uma vaga no curso de Fisioterapia. Ela conta que a nova data do exame a ajudou. "Para mim não prejudicou, até ajudou um pouco porque tive mais tempo para estudar”, avaliou.
Milena Souza, de 18 anos, que pretende cursar Direito, também gostou da mudança do exame, porém, ela acredita que a prova de dezembro tenha ficado mais difícil do que a aplicada no mês anterior. “Reclamaram que este ano o grau de dificuldade estava maior. Creio que essa prova vai estar um pouquinho pior”, disse
Já o estudante de fisioterapia Mizael Viana, de 20 anos, não gostou de ter de fazer a prova em dezembro. “Era melhor ter feito na primeira vez, com todo mundo”, analisou.
No primeiro dia de prova, os candidatos resolveram questões sobre Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza. Para este domingo (04), foram programadas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e Redação.

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