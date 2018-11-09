Famílias desalojadas na Igreja Batista de São Torquato Crédito: Patrícia Scalzer

Vila Velha é uma das cidades do Estado mais prejudicadas com as chuvas. Entre a tarde de quinta-feira (09) e a tarde desta sexta, choveu 106 mm na cidade. No início da noite, várias ruas ainda estavam alagadas. Trinta e duas pessoas tiveram que deixar suas casas por causa do risco de desabamento ou deslizamento de terra.

Parte dessas pessoas está abrigada em uma igreja evangélica de São Torquato. São 18 pessoas que vivem no Morro da Boa Vista e as casas correm o risco de desabarem. O pintor Arildo Belarmino da Vitória, 59 anos, teve de deixar a casa onde morava com a esposa e mais dois primos.

Your browser does not support the audio element. Por causa da chuva, 32 pessoas deixam suas casas em Vila Velha

Famílias desalojadas na Igreja Batista de São Torquato Crédito: Patrícia Scalzer

Segundo Arildo, uma árvore corre o risco de cair na residência. As paredes já estão com rachaduras e o jeito foi sair e deixar tudo para trás. “Pra dormir fica difícil, não conseguimos dormir um minuto essa noite, choveu demais, o telhado está todo rachado, as paredes também”, contou.

Rafael Rodrigues de Souza, 29 anos, pai de quatro filhos pequenos também teve de deixar a casa às pressas. Ele está no abrigo com a esposa, os filhos, além da sogra e a cunhada. A casa dele fica no alto do Morro da Boa Vista e foi atingida por um desmoronamento de terra.

“A lama e o barranco que desabou empurrou tudo para dentro da minha casa e da minha sogra. As paredes estão trincadas, a lama estufou a parede para dentro. Só conseguimos aproveitar a roupa do corpo", disse.

Ainda durante a tarde, o Exército começou a atuar no município de Vila Velha. Homens do 38º Batalhão de Infantaria estão concentrados em Cobilândia e Jardim Marilândia, região mais afetada pelas chuvas.