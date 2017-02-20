Durante quatro meses, os ponteiros do relógio proporcionaram dias mais longos para os moradores de três regiões do país. Com horário de verão, uma hora a mais foi o suficiente para clarear o comecinho da noite e prolongar os prazeres do dia. Mas, neste domingo (19), os relógios de quem vive no sudeste, centro-oeste e sul, foram atrasados em uma hora.

Mas se para uns ter mais luz para aproveitar o fim do dia é uma vantagem, para outros acordar com as manhãs ainda escuras é uma tortura. A funcionária publica, Jaqueline Nolasco, 32 anos, comemorou o fim do horário de verão. “É bem melhor acordar cedo e o dia estar mais claro. Fica mais fácil para sair de casa e colocar o filho para ir para escola”, relatou.

Para algumas pessoas, uma hora a mais ou a menos não faz a diferença, como conta Agnaldo Loures, 68, que tira as manhãs para caminhar na praia, em Vitória. “Eu sou aposentado e não muda nada, absolutamente nada. Mas gosto do horário de verão apesar de o dia demorar amanhecer”, conta.

Your browser does not support the audio element. População se adapta ao fim do horário de verão

O horário de verão tem como objetivo reduzir o consumo de energia elétrica, aproveitando a incidência do sol na parte da tarde. A adoção dessa medida reduziu a demanda por eletricidade em 2,6 mil megawatts(MW), ou 4,5% do consumo médio dessas três regiões.