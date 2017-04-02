Após uma pessoa ter sido assassinada e outras duas atingidas por tiros na praça de alimentação do Shopping Boulevard, em Vila Velha, no sábado (01), frequentadores e funcionários relatam que se sentem inseguros até mesmo em locais que aparentemente não representariam nenhum risco à vida.

Depois de esperar por mais de seis meses por uma recolocação no mercado, o chapeiro Fernando Amorim, 32, finalmente conseguiu um emprego em uma lanchonete do shopping. Além da conquista, ele iniciou o primeiro dia de trabalho, neste domingo (02), com outra sensação: insegurança.

Your browser does not support the audio element. População relata medo e insegurança após episódio em shopping

“No meu primeiro dia chego com essa notícia. Ontem mesmo eu vim fazer a entrevista e aconteceu essa fatalidade. Meu primeiro dia vai ser com medo, muito medo. Eu nunca tinha visto isso, agora a gente fica com um pouco de receio e preocupado com a família. Só Deus para nos proteger para sair de casa e voltar com vida”, contou.

Para a enfermeira Valdelice Rodrigues, 55 anos, a segurança não está funcionando como deveria. “É um lugar para onde você traz seus filhos, sua família para se divertir. Eu gosto de passear com meu neto de um ano, já pensou se eu estou com ele em um momento desses?. A gente paga impostos para ter nosso direito de ir e vir protegido”, opinou.

A percepção de Vanderly da Costa Brás, morador de Vila Velha, é que há falhas no policiamento.“A segurança está em falta em todos os lugares, nos shoppings e nas ruas. Depois dessa paralisação de fevereiro a gente quase não vê mais policiais nas ruas. Estamos perdidos no meio disso tudo”, disse.

Apesar de se sentir inseguro, Vanderly, não abre mão de sair de casa nos dias de folga. Temos que sair. Ficar preso dentro de casa não adianta muito. Hoje, por exemplo eu e meu filho e minhas sobrinhas saímos para passear e nos divertir, temos que seguir”, complementou.